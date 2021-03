Mario Galindo: Constituyente es la receta para paralizar a Panamá

El doctor Mario Galindo afirmó que convocar una Asamblea Constituyente en este momento, es el peor error que Panamá puede cometer.

“Aquí se ha llegado a pensar que la Constituyente es una especie de panacea que va a resolver todos los problemas sociales, económicos y políticos del país, eso no es así, en ninguna o parte del mundo, eso sería cierto”, manifestó Galindo, miembro de la Comisión Revisora de la Constitución de 1972, proyecto aprobado en una référendum, en abril de 1983.

Para el abogado y exministro, una Constituyente en este momento no resolverá los problemas importantes del país... no se puede esperar que una Constituyente haga milagros. “Hay que ser consciente de que es el Gobierno y no la Constitución, es el que resuelve los problemas. No son las Constituciones, sino los gobiernos los que resuelven los problemas ...yo no veo que una Constituyente resuelva ninguno de los problemas del país. Las constituciones no hacen milagros”.

Según Mario Galindo, convocar a una Constituyente es la receta perfecta para que el país se paralice desde el punto de vista económico; la economía que ya está lesionada, está paralizada y terminará por paralizarse totalmente.

El exdirigente del Molirena y unas de las figuras políticas más consultadas sostiene que "nadie en su sano juicio va a invertir un real en este país mientras no se sepa exactamente qué tipo de Constitución nos va a dar la Constituyente...entonces esta es la receta perfecta para terminar de acabar con la economía del país”, advirtió.

Además sostuvo que la Constitución actual no tiene nada de militarista, es democrátioctica; es falso decir que la vigente Constitución es militarista”.

Para Galindo, es mucho más importante resolver el problema de la Caja de Seguro Social que reformar la Constitución, “Si el problema de la CSS no se resuelve entonces la economía del país se va a ir al diablo”, advirtió.

“Ese diálogo para reformar el sistema de la Caja de Seguro Social está ya empantanado y si no se resuelve ese tema, el país va a pasar por una crisis prácticamente insuperable”, dijo el político en "Radar".

El exministro reconoce que está nadando contra la corriente, ¿Pero quiénes van a ser los constituyentes? Somos los mismos los que elegimos a los políticos, los que vamos a elegir los constituyentes.

Algo similar opinó el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Adán Arnulfo Arjona, quien expresó que los temas de la Constitución evidentemente son importantes, pero que a la hora de confrontarlo bajo el criterio de la urgencia actual, pasarían a un segundo plano.

El exmagistrado indicó en "Debate Abierto" que en esta hora actual, es apremiante que toda la sociedad y el Estado se dedique a atender con prioridad las urgencias sociales y económicas

Para Adán Arnulfo Arjona, de alguna manera el país ha quedado un poco aturdido con esto que ha producido la crisis sanitaria y necesitamos romper esa sensación de deriva, porque ante todo lo esencial, hay que ver la magnitud del impacto en la vida de la gente.

La situación que está experimentando el país en términos sociales, económicos y humanos, creo que es realmente inédita y exige de parte de los que estén leyendo la realidad social panameña, es un enfoque totalmente distinto”, señaló el exmagistrado de la Corte.