Más de 5 mil intervenciones sobre prevención de suicidio se han hecho a través de la Línea 147

De acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), desde la reinauguración de la Línea 147 (septiembre de 2024), se han ofrecido 5,052 atenciones a través de su equipo de psicólogos y trabajadores sociales capacitados en contención de crisis y prevención del suicidio.

Adicionalmente, otras 2,493 personas han recibido apoyo mediante el servicio de mensajería instantánea a través de WhatsApp, disponible en el número 6534-2546.

Según los registros, 3,264 llamadas fueron realizadas por mujeres, 1,562 por hombres y el resto, por tema de confidencialidad, no revelaron su sexo.

Siendo la provincia de Panamá la que más ha utilizado la plataforma, con un total de 2,340 llamadas. Dentro de esta región, Panamá Centro reportó 1,370 llamadas y Panamá Este 505.

El Mides detalló que la mayoría de las llamadas provienen de personas entre 30 y 39 años, con un total de 1,099 atenciones.

Entre los motivos más frecuentes de consulta destaca la necesidad de escucha emocional, que representa 1,157 casos, seguida por la orientación para un familiar con 615 llamadas, la ansiedad con 525, el desánimo o tristeza.