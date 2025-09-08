Nacional - 08/9/25 - 12:00 AM

Más de mil beneficiarios nuevos en los Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas

Por: Redacción Crítica -

El Ministerio de Desarrollo Social informó que, durante este tercer pago de 2025, 1,842 ciudadanos fueron incluidos en los Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas (PTMC), de los cuales más del 70% son mujeres, reforzando el enfoque de género de la política social.

El tercer pago de 2025 está beneficiando a 186,793 ciudadanos en todo el país, con un desembolso de 54.4 millones de balboas.

De este total, 22,056 panameños habitan en áreas de difícil acceso, donde el Mides también lleva ferias de salud, jornadas de vacunación y otros servicios básicos.

Actualmente, el 68.75 % de los beneficiarios son mujeres, quienes en su mayoría tienen a su cargo el cuidado familiar.

La ministra Carles reiteró que la prioridad de su gestión es garantizar que los recursos del Estado lleguen a quienes más lo necesitan.

“Estamos trabajando para que más panameños que viven en estado de vulnerabilidad tengan acceso a los programas sociales”, señaló.

Te puede interesar

HOY HAY QUE... METER PIERNAS, PONER HUEVOS Y HACER GOLES

HOY HAY QUE... METER PIERNAS, PONER HUEVOS Y HACER GOLES

 Septiembre 08, 2025
La muerte de Paola Chávez evidencia la deuda del sistema en prevenir femicidios

La muerte de Paola Chávez evidencia la deuda del sistema en prevenir femicidios

 Septiembre 08, 2025
Más de mil beneficiarios nuevos en los Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas

Más de mil beneficiarios nuevos en los Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas

 Septiembre 08, 2025
CCIAP da su espaldarazo a los Premios Juventud Panamá 2025

CCIAP da su espaldarazo a los Premios Juventud Panamá 2025

 Septiembre 08, 2025
Moltó: Auditoría a la mina dará las bases para toma de decisiones

Moltó: Auditoría a la mina dará las bases para toma de decisiones

 Septiembre 08, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Taxista asesina a su esposa. Boleta de protección no la salvó

Taxista asesina a su esposa. Boleta de protección no la salvó

Revelan amenazas de expareja en audiencia por femicidio de Paola

Revelan amenazas de expareja en audiencia por femicidio de Paola
Menor venezolano estrangula y mata a sujeto que agredía a su padre

Menor venezolano estrangula y mata a sujeto que agredía a su padre
Paola Chávez: Se libró de violencia física, pero no de la muerte

Paola Chávez: Se libró de violencia física, pero no de la muerte
Menor pagará 12 años por matar a seguridad durante asalto

Menor pagará 12 años por matar a seguridad durante asalto