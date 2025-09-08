Más de mil beneficiarios nuevos en los Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas

El Ministerio de Desarrollo Social informó que, durante este tercer pago de 2025, 1,842 ciudadanos fueron incluidos en los Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas (PTMC), de los cuales más del 70% son mujeres, reforzando el enfoque de género de la política social.

El tercer pago de 2025 está beneficiando a 186,793 ciudadanos en todo el país, con un desembolso de 54.4 millones de balboas.

De este total, 22,056 panameños habitan en áreas de difícil acceso, donde el Mides también lleva ferias de salud, jornadas de vacunación y otros servicios básicos.

Actualmente, el 68.75 % de los beneficiarios son mujeres, quienes en su mayoría tienen a su cargo el cuidado familiar.

La ministra Carles reiteró que la prioridad de su gestión es garantizar que los recursos del Estado lleguen a quienes más lo necesitan.

“Estamos trabajando para que más panameños que viven en estado de vulnerabilidad tengan acceso a los programas sociales”, señaló.