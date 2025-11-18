Más Metro, ahorro millonario en Internet y fin a bronca con tarjetas

El Consejo de Gabinete le dio luz verde a una contratación especial para que el Consorcio PM Extensión Línea 1 siga manejando la obra que llevará la Línea 1 del Metro hasta Villa Zaíta, un sueño que mucha gente del Norte de la ciudad tiene rato esperando.

La resolución 136-25 le permite al Metro de Panamá pagar B/. 3.5 millones por 22 meses de gerencia, supervisión y seguimiento técnico. En palabras sencillas: una empresa que ya conoce el proyecto, ya sabe dónde están los enredos y qué falta por cerrar, se encargará de velar que la obra no se quede dormida.

El Metro sostiene que este mismo consorcio tiene la experiencia, la metodología y el personal para empujar lo que está pendiente y cerrar los huecos que dejó el contrato civil anterior. O sea, que “no hay que inventar”, solo terminar lo que ya está en camino.

AIG moverá las telecomunicaciones del Estado… y el ahorro será de $39 millones por año

Otra decisión grande del Gabinete fueron tres resoluciones —133-25, 134-25 y 135-25— que autorizan a la AIG a contratar, por procedimiento excepcional, todos los servicios de telecomunicaciones del Estado usando la Red Nacional Multiservicios (RNMS).

¿La gracia?

Un ahorro de 39.1 millones de dólares al año desde 2026.

Aquí hablamos de centro de datos, Internet, enlaces de comunicación, seguridad digital y la integración de más de 7,000 puntos del Estado, desde ministerios hasta instituciones que necesitan acceso a plataformas críticas como el sistema ISTMO del MEF.

Las empresas autorizadas abarcan desde Cable & Wireless, Telecomunicaciones Digitales, TransOcean Network, Panama Digital Gateway, Galaxy Communications, y otras que ya han pasado por evaluación técnica y administrativa.

En pocas palabras: buscan un sistema más barato, más seguro y más rápido, sin estar repartiendo contratos por todos lados.

Acodeco cierra pelea con Visa y Mastercard: acuerdo para frenar prácticas monopolísticas

El Gabinete también aprobó las resoluciones 131-25 y 132-25, que avalan el Acuerdo de Transacción Judicial entre Acodeco, Visa y Mastercard, cerrando así un caso por presuntas prácticas monopolísticas en servicios de pago electrónico.

Como parte del acuerdo, las empresas se comprometen a:

No aplicar el Programa Ampliado de Localización de Comerciantes (EMLP) —ni nada parecido— por dos años .

—ni nada parecido— por . Si después de ese tiempo quieren revivir algún programa similar, deberán primero pedir permiso a Acodeco, por otros tres años .

. Aportar B/.50,000 para educación financiera administrada mediante un fideicomiso.

para educación financiera administrada mediante un fideicomiso. Presentar una fianza de B/.250,000 para garantizar el cumplimiento del acuerdo.

Todo esto busca nivelar la cancha para los comercios panameños y evitar abusos en el uso de tarjetas.