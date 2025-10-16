Más presupuesto para Biblioteca Nacional en 2026

El presidente José Raúl Mulino reiteró su compromiso con la Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero, destacando que este proyecto ha sido una prioridad desde el inicio de su mandato, con la intención de dejar un legado cultural importante para el país.

Durante su conferencia matutina del jueves, Mulino informó que, a pesar de las restricciones presupuestarias que han afectado a la institución, se asignarán 1.5 millones de dólares adicionales para el presupuesto de 2026.

Esta declaración surge tras conocerse que la biblioteca suspendió la atención al público los días sábados debido a limitaciones financieras.

El mandatario también mencionó que Raúl Vaccaro, uno de sus asesores, está actuando como enlace directo con la directiva de la Biblioteca Nacional para abordar y solucionar los problemas presupuestarios y operativos que enfrenta la institución.



