Nacional - 01/12/25 - 01:11 PM

Médicos Especialistas del HST rechazan plan de integración del Minsa y la CSS

Los médicos consideran que esta unión podría terminar metiendo en un solo saco problemas que ni siquiera han sido resueltos por separado.

 

Por: Redacción / Crítica -

La Asociación de Médicos Especialistas del HST (Amehst) expresó -a través de una carta pública- su rechazo a la integración del Ministerio de Salud y la Caja del Seguro Social, anunciada por el Ejecutivo.

Los médicos consideran que esta unión podría terminar metiendo en un solo saco problemas que ni siquiera han sido resueltos por separado.

En la carta, los médicos indican que el dinero de la Caja del Seguro Social es de los asegurados,  no del Gobierno ni del Minsa. 

Por eso piden que en la comisión que revisará esta integración haya representación real de los trabajadores, porque, como repitieron una y otra vez, “los verdaderos dueños de la Caja son los que cotizan”.

El gremio alertó que si a la CSS se le carga la atención de toda la población —incluyendo a los no asegurados— sin un compromiso económico claro del Estado, las arcas podrían terminar más raspadas que nunca, dejando al sistema al borde de un colapso que luego nadie va a querer asumir.

Los médicos también recordaron que ni el Minsa ni la CSS han logrado resolver sus líos internos, y que unir dos instituciones sin diagnóstico, sin responsabilidades claras y sin plata asegurada puede crear un monstruo peor que el que ya existe. 

Incluso mencionaron el ejemplo de Colombia, donde el modelo de las EPS terminó siendo, según ellos, un experimento caro, desgastante y poco eficiente.

 

 

