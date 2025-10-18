Médicos van en busca de respuesta en el MINSA



Este lunes, un grupo de médicos graduados continúa en la búsqueda de una solución para completar la fase de internado, requisito indispensable para formalizar su idoneidad profesional. Está prevista una reunión con el ministro de Salud, Fernando Boyd, para entablar conversaciones y recibir explicaciones sobre esta problemática.

Un total de 451 médicos aprobaron el examen de ingreso para el internado; sin embargo, solo se habilitaron 248 plazas, dejando a 203 aspirantes sin lugar debido a la falta de presupuesto y una planificación insuficiente.

El Ministerio de Salud ha explicado que la alta demanda de médicos que deben cumplir esta fase, la insuficiente infraestructura hospitalaria y las limitaciones presupuestarias dificultan la ampliación de las plazas disponibles.

Ante esta situación, los médicos afectados han solicitado respuestas en diversas instancias, incluyendo la Asamblea Nacional, buscando soluciones mediante el diálogo y la mediación. Apelan a este poder del Estado para que se aprueben las partidas necesarias y se creen las vacantes requeridas.

