Meduca aclara que ningún estudiante debe ser excluido por su origen

El Ministerio de Educación (Meduca) expresó su reconocimiento y respeto hacia todos los estudiantes del país, destacando el esfuerzo, la dedicación y el compromiso que cada uno pone en su formación, así como el apoyo constante de los padres que los acompañan en ese camino.

La institución lamentó lo ocurrido durante las celebraciones de las fiestas patrias, donde una estudiante extranjera —que había obtenido el mayor índice académico del Colegio José Antonio Remón Cantera— no pudo portar el pabellón nacional durante el desfile.

En un mensaje, el Meduca recordó que las normas vigentes no prohíben que un estudiante extranjero participe con orgullo en actos cívicos o patrióticos, incluyendo portar la bandera panameña, siempre que cumpla con los méritos y requisitos legales.

El ministerio informó que la Dirección Regional de Panamá Centro ya investiga lo sucedido para aclarar los hechos y evitar que se repitan situaciones similares.

El Meduca reafirmó su compromiso con una educación basada en la inclusión, el respeto y la equidad, valores que forman parte del corazón de la enseñanza pública panameña. “Estos principios —señala el comunicado— son pilares fundamentales en la formación integral de nuestros estudiantes, sin distinción de nacionalidad, origen o condición.”

Porque en las aulas de Panamá, más allá de las fronteras, todos los estudiantes merecen ser reconocidos por su esfuerzo y su amor por el país que los ve crecer.