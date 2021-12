MEF recibe dividendos de empresas de eléctricas por más $11 millones

Las empresas de distribución y generación eléctricas, del Grupo Naturgy, y ENSA Panamá, hicieron entrega de 11.2 millones de balboas como parte de los dividendos correspondientes al 2021.

El viceministro de Finanzas, Jorge Luis Almengor, al recibir los dividendos producto de las utilidades declaradas en 2021, afirmó que “para nosotros es importante y crucial recibir este tipo de aportes sobre todo en este mes del año donde usualmente nos entregan, no solamente los aportes de las empresas mixtas, algunas empresas públicas, entidades financieras, sino también los aportes del Canal de Panamá que son de alta relevancia e importancia para completar los ingresos corrientes que nos ayudan a darle viabilidad financiera y presupuestaría al presupuesto general del Estado y a las inversiones públicas”.

El viceministro Almengor señaló que este año 2021, “excluyendo los dividendos que hemos recibido de actividades portuarias, ha sido un año histórico en la generación de dividendos para el Estado”. G/C