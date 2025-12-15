IMA le madruga al pueblo: más de 5 mil atendidos antes de las 8:00 a.m.

Desde antes que saliera el sol, la naviferia instalada en el sector de Agua Bendita, en Chilibre, ya estaba llena de gente. A las 4:00 de la madrugada comenzaron a abrir cajas, tres horas antes de lo previsto, para poder atender a miles de residentes de Panamá Norte que llegaron temprano buscando el jamón y los productos para asegurar la comida de las fiestas de fin de año.



Así lo explicó Nilo Murillo, director del IMA, quien destacó que la estrategia dio resultado inmediato.

“Ya estamos arriba de las 5 mil personas atendidas aquí. La gente que madrugó ya fue atendida y ahora están llegando personas nuevas, de las 5:30 o 6:00 de la mañana”, afirmó.

Murillo aclaró que nadie tuvo que amanecer en fila, gracias a la organización y a la cantidad suficiente de productos.



Según detalló, en Chilibre hay disponibles 15 mil bolsas navideñas, mientras que otros puntos cercanos cuentan con 10 mil adicionales, lo que permite dividir la afluencia y evitar aglomeraciones.

“Aquí no hay problema de producto. Las cantidades están bien balanceadas y el circuito no se detiene hasta que salga el último de la fila”, aseguró.

El director del IMA también resaltó el apoyo recibido por parte de las juntas comunales, el municipio y la Policía Nacional, señalando directamente al comisionado Jaime Fernández, a quien agradeció por el respaldo constante en seguridad y logística.

Murillo fue enfático en condenar el “juega vivo” de personas que intentan vender cupos o puestos en filas, una práctica que calificó como una maldad contra el pueblo.

“Eso no lo hace el IMA. Ya la Policía está actuando y vamos a llevar esto hasta las autoridades administrativas para erradicarlo de raíz”, advirtió.

Las naviferias continúan esta semana en distintos puntos del país, incluyendo San Antonio, el Roberto Durán y San Miguelito, con la promesa de seguir llevando alimentos a precios accesibles y alivio directo al bolsillo del panameño.









