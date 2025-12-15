Nacional - 15/12/25 - 10:30 AM

400 familias dejarán atrás los carros cisterna. Entran a operar los pozos

El financiamiento para la construcción y puesta en funcionamiento de ambos pozos proviene de la Autoridad Nacional de Descentralización (AND).

 

Por: Eric Montenegro / Crítica -

Unas 400 familias de dos comunidades del distrito de La Chorrera abandonarán la dependencia del suministro de agua en carros cisterna, una vez entren a operar dos pozos subterráneos en proceso de perforación.

El financiamiento para la construcción y puesta en funcionamiento de ambos pozos proviene de la Autoridad Nacional de Descentralización (AND). Cada pozo tiene un costo de 100 mil dólares.

Aquiles Acevedo, director municipal de Descentralización de la Alcaldía de La Chorrera, explicó que, ocasionalmente, los pobladores reciben agua a través de una estación de rebombeo del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan).

Este proyecto abarca las etapas de perforación, construcción de caseta, instalación de turbina, tanque de almacenamiento con su torre y un recorrido de 500 metros de tubería.

Además de abastecer de agua a las comunidades de Colinas de El Coco, en el corregimiento de El Coco, y Pin Ávila, en Santa Rita.

Acevedo añadió que en los próximos meses deben iniciar los trabajos de perforación en las comunidades de Río Congito y El Peligro, en el corregimiento de El Arado.

Por su parte, la Dirección Regional del Departamento de Agua del Ministerio de Salud en la provincia de Panamá Oeste informó el pasado mes de abril la perforación de ocho pozos en el distrito de La Chorrera.

