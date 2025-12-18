Memoria y cultura honran 36 años del 20 de diciembre de 1989 en Panamá
Memoria, cultura y reflexión marcarán la conmemoración de los 36 años de la invasión militar de Estados Unidos a Panamá, ocurrida el 20 de diciembre de 1989, una fecha que sigue doliendo en la historia y en los barrios del país.
El Museo del Canal, junto al Movimiento Identidad Cultural y la Comisión 20 de Diciembre de 1989, invita a la ciudadanía a sumarse a una agenda especial de actividades culturales y educativas, en el marco del Día de Duelo Nacional, para honrar a las víctimas, escuchar a las comunidades afectadas y fortalecer la memoria colectiva.
La programación busca promover la reflexión y el diálogo sobre uno de los hechos más trascendentales de la historia reciente del país, poniendo en el centro las voces de quienes vivieron la invasión y sus consecuencias.
El sábado 20 de diciembre, el Museo del Canal realizará una jornada de Puertas Abiertas, con entrada gratuita, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., reafirmando su compromiso con una memoria histórica plural, inclusiva y participativa.
“Entendemos la memoria como un ejercicio colectivo y necesario. Estas actividades nos permiten acompañar a las comunidades y abrir espacios de diálogo que contribuyan a una reflexión profunda sobre nuestra historia reciente”, señaló Ana Elizabeth González, directora ejecutiva y curadora en jefe del Museo del Canal.
El programa especial incluye recorridos guiados, proyecciones y talleres abiertos, con la participación directa de las comunidades y el acompañamiento de La Ruta del Metro, como una forma de conectar territorio, memoria y desplazamiento urbano desde una mirada histórica y social.
Por su parte, el Movimiento Identidad Cultural continúa su labor en la recuperación de la memoria histórica y la identidad cultural de Santa Ana y El Chorrillo, impulsando recorridos inmersivos, proyectos comunitarios y turismo sostenible, donde los propios moradores son protagonistas de la preservación de su patrimonio. Entre sus iniciativas destacan el Museo Inmersivo del Arrabal y el mural ecológico del cerro Ancón.
“Nuestra misión es transformar la percepción sobre estas comunidades a través de la educación y la cultura, promoviendo un turismo sostenible y regenerativo que rescate la memoria colectiva del centro histórico del país”, expresó Efraín Guerrero, representante del movimiento.
Agenda de actividades
Viernes 19 de diciembre
La Cartelera presenta: Invasión
Proyección del documental de Abner Benaim.
📍 Museo del Canal, Casco Antiguo
⏰ 11:00 a.m.
Viernes 19 de diciembre
Ni olvido, ni perdón
Cortometrajes, documentales y panel comunitario.
📍 Museo del Canal, Casco Antiguo
⏰ 3:00 p.m.
🎟️ Actividad abierta al público
Sábado 20 de diciembre
Puertas Abiertas – Día de Duelo Nacional
Entrada gratuita para honrar a las víctimas de 1989.
📍 Museo del Canal, Casco Antiguo
⏰ 9:00 a.m. – 5:00 p.m.
Sábado 20 de diciembre
Recorrido “Prohibido olvidar” – Conoce El Chorrillo
Recorrido histórico con testimonios locales.
📍 Punto de encuentro: Museo del Canal
⏰ 9:00 a.m. y 2:00 p.m.
Domingo 21 de diciembre
Recorrido guiado: La Invasión
Reflexión sobre el impacto de la invasión y la soberanía.
📍 Museo del Canal, Casco Antiguo
⏰ 3:00 p.m.