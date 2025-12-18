Nacional - 18/12/25 - 03:38 PM

Memoria y cultura honran 36 años del 20 de diciembre de 1989 en Panamá

El sábado 20 de diciembre, el Museo del Canal realizará una jornada de Puertas Abiertas, con entrada gratuita, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

 

Memoria, cultura y reflexión marcarán la conmemoración de los 36 años de la invasión militar de Estados Unidos a Panamá, ocurrida el 20 de diciembre de 1989, una fecha que sigue doliendo en la historia y en los barrios del país.

El Museo del Canal, junto al Movimiento Identidad Cultural y la Comisión 20 de Diciembre de 1989, invita a la ciudadanía a sumarse a una agenda especial de actividades culturales y educativas, en el marco del Día de Duelo Nacional, para honrar a las víctimas, escuchar a las comunidades afectadas y fortalecer la memoria colectiva.

La programación busca promover la reflexión y el diálogo sobre uno de los hechos más trascendentales de la historia reciente del país, poniendo en el centro las voces de quienes vivieron la invasión y sus consecuencias.

“Entendemos la memoria como un ejercicio colectivo y necesario. Estas actividades nos permiten acompañar a las comunidades y abrir espacios de diálogo que contribuyan a una reflexión profunda sobre nuestra historia reciente”, señaló Ana Elizabeth González, directora ejecutiva y curadora en jefe del Museo del Canal.

El programa especial incluye recorridos guiados, proyecciones y talleres abiertos, con la participación directa de las comunidades y el acompañamiento de La Ruta del Metro, como una forma de conectar territorio, memoria y desplazamiento urbano desde una mirada histórica y social.

Por su parte, el Movimiento Identidad Cultural continúa su labor en la recuperación de la memoria histórica y la identidad cultural de Santa Ana y El Chorrillo, impulsando recorridos inmersivos, proyectos comunitarios y turismo sostenible, donde los propios moradores son protagonistas de la preservación de su patrimonio. Entre sus iniciativas destacan el Museo Inmersivo del Arrabal y el mural ecológico del cerro Ancón.

“Nuestra misión es transformar la percepción sobre estas comunidades a través de la educación y la cultura, promoviendo un turismo sostenible y regenerativo que rescate la memoria colectiva del centro histórico del país”, expresó Efraín Guerrero, representante del movimiento.

Agenda de actividades

Viernes 19 de diciembre
La Cartelera presenta: Invasión
Proyección del documental de Abner Benaim.
📍 Museo del Canal, Casco Antiguo
11:00 a.m.

Viernes 19 de diciembre
Ni olvido, ni perdón
Cortometrajes, documentales y panel comunitario.
📍 Museo del Canal, Casco Antiguo
3:00 p.m.

🎟️ Actividad abierta al público

Sábado 20 de diciembre
Puertas Abiertas – Día de Duelo Nacional
Entrada gratuita para honrar a las víctimas de 1989.
📍 Museo del Canal, Casco Antiguo
9:00 a.m. – 5:00 p.m.

Sábado 20 de diciembre
Recorrido “Prohibido olvidar” – Conoce El Chorrillo
Recorrido histórico con testimonios locales.
📍 Punto de encuentro: Museo del Canal
9:00 a.m. y 2:00 p.m.

Domingo 21 de diciembre
Recorrido guiado: La Invasión
Reflexión sobre el impacto de la invasión y la soberanía.
📍 Museo del Canal, Casco Antiguo
3:00 p.m.

