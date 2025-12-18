Quejas por colapso del alcantarillado en Villa Marina, Atalaya

Residentes en Villa Marina, en el distrito de Atalaya, en la provincia de Veraguas, dieron a conocer su preocupación por los malos olores en el ambiente a excremento que afectan a los residentes del sector, situación que, según los afectados, obedece al colapso del sistema de alcantarillado sanitario.

Benjamín Villar, uno de los moradores, explicó que el problema se ha agudizado en los últimos meses con constantes derrames de aguas residuales que brotan dentro y fuera de las casas, generando un ambiente insalubre y de riesgos para la salud.

Este medio de manera responsable contactó a la licenciada Janine Prado, quien fuese antes la representante legal de la empresa constructora del residencial.

Ella desmintió algunas publicaciones de redes sociales señalando que los tanques sépticos de Villa Marina fueron traspasados mediante un acuerdo a la junta local de esa comunidad hace buen tiempo; sin embargo, ocasionalmente ellos como empresa de manera gratuita le han dado el mantenimiento a los mismos.

Fulvia Álvarez, una de las residentes afectadas, explicó que el sistema sanitario presenta fallas recurrentes que no han sido resueltas de manera definitiva.

“Hemos tenido derrames de aguas con excremento dentro de nuestras viviendas”.

"Es una situación desesperante; muchas familias han optado por abandonar el residencial debido a los constantes problemas”, afirmó.

Álvarez también señaló que, además del colapso del alcantarillado, el mal estado de las calles internas del residencial agrava la situación, dificultando el acceso vehicular y empeorando las condiciones de vida de quienes aún permanecen en el lugar.

En tanto, Janine Prado, miembro de la empresa Eco Casa, promotora del proyecto, aseguró a este medio que se están realizando trabajos para subsanar el problema en la comunidad.

“El proyecto cumplió con todas las normas establecidas en su momento; sin embargo, estamos colaborando con las instituciones gubernamentales para encontrar una solución definitiva a esta situación”, sostuvo.

Los residentes hicieron un llamado urgente a las autoridades para que intervengan de manera inmediata y se adopten medidas que garanticen condiciones sanitarias adecuadas y una mejor calidad de vida en el residencial Villa Marina.