Nacional - 18/12/25 - 05:15 PM

Quejas por colapso del alcantarillado en Villa Marina, Atalaya

Benjamín Villar, uno de los moradores, explicó que el problema se ha agudizado en los últimos meses con constantes derrames de aguas residuales en las casas.

 

Por: Melquíades Vásquez/Crítica -

Residentes en Villa Marina, en el distrito de Atalaya, en la provincia de Veraguas, dieron a conocer su preocupación por los malos olores en el ambiente a excremento que afectan a los residentes del sector, situación que, según los afectados, obedece al colapso del sistema de alcantarillado sanitario.

Benjamín Villar, uno de los moradores, explicó que el problema se ha agudizado en los últimos meses con constantes derrames de aguas residuales que brotan dentro y fuera de las casas, generando un ambiente insalubre y de riesgos para la salud.

Este medio de manera responsable contactó a la licenciada Janine Prado, quien fuese antes la representante legal de la empresa constructora del residencial.

Ella desmintió algunas publicaciones de redes sociales señalando que los tanques sépticos de Villa Marina fueron traspasados mediante un acuerdo a la junta local de esa comunidad hace buen tiempo; sin embargo, ocasionalmente ellos como empresa de manera gratuita le han dado el mantenimiento a los mismos.

Fulvia Álvarez, una de las residentes afectadas, explicó que el sistema sanitario presenta fallas recurrentes que no han sido resueltas de manera definitiva. 

“Hemos tenido derrames de aguas con excremento dentro de nuestras viviendas”.

Te puede interesar

Quejas por colapso del alcantarillado en Villa Marina, Atalaya

Quejas por colapso del alcantarillado en Villa Marina, Atalaya

 Diciembre 18, 2025
Anuncian primer vuelo de repatriación directo a Venezuela con 70 migrantes

Anuncian primer vuelo de repatriación directo a Venezuela con 70 migrantes

 Diciembre 18, 2025
IDAAN nuevamente promete solución al problema del agua en La Chorrera

IDAAN nuevamente promete solución al problema del agua en La Chorrera

 Diciembre 18, 2025
Memoria y cultura honran 36 años del 20 de diciembre de 1989 en Panamá

Memoria y cultura honran 36 años del 20 de diciembre de 1989 en Panamá

 Diciembre 18, 2025
Puro bochinche y leyendas urbanas lo del etanol. Descartan negociado

Puro bochinche y leyendas urbanas lo del etanol. Descartan negociado

Diciembre 18, 2025

"Es una situación desesperante; muchas familias han optado por abandonar el residencial debido a los constantes problemas”, afirmó.

Álvarez también señaló que, además del colapso del alcantarillado, el mal estado de las calles internas del residencial agrava la situación, dificultando el acceso vehicular y empeorando las condiciones de vida de quienes aún permanecen en el lugar.

En tanto, Janine Prado, miembro de la empresa Eco Casa, promotora del proyecto, aseguró a este medio que se están realizando trabajos para subsanar el problema en la comunidad. 

“El proyecto cumplió con todas las normas establecidas en su momento; sin embargo, estamos colaborando con las instituciones gubernamentales para encontrar una solución definitiva a esta situación”, sostuvo.

Los residentes hicieron un llamado urgente a las autoridades para que intervengan de manera inmediata y se adopten medidas que garanticen condiciones sanitarias adecuadas y una mejor calidad de vida en el residencial Villa Marina.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

28 heridos tras colisión de dos buses en el Puente de las Américas

28 heridos tras colisión de dos buses en el Puente de las Américas
Se entrega el cuarto implicado en asesinato de policía y civil

Se entrega el cuarto implicado en asesinato de policía y civil
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Trabajo comunitario para "La Parce" desata ronchas. Denuncian corrupción

Trabajo comunitario para "La Parce" desata ronchas. Denuncian corrupción

Sepultan a Naydeline entre consignas y globos blancos en el cementerio Amador

Sepultan a Naydeline entre consignas y globos blancos en el cementerio Amador