IDAAN nuevamente promete solución al problema del agua en La Chorrera

En la comunidad de Naos, corregimiento de Barrio Balboa, en La Chorrera, más de 4 mil personas dependen de la lluvia y camiones cisterna para abastecerse de agua.

Una realidad que contrasta con los dos tanques oxidados y sin uso de 15 mil y 30 mil galones del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN).

Evelia Ortega ha vivido 30 años en Naos y depende del agua de lluvia almacenada en tanques de plástico.

“Los años cargando agua sobre la cabeza desde una quebrada y casas vecinas me ocasionaron serias lesiones en la columna”, indicó.

Evelia dijo estar confiada en que pronto saldrá agua del grifo tras la orden de proceder dada por el director ejecutivo del IDAAN, Rutilio Villarreal, para las mejoras de una estación de rebombeo y la rehabilitación de los dos tanques de almacenamiento.

La obra contempla la instalación de equipos telemétricos que se operarán desde la sede del IDAAN en la vía Brasil.

Además de la instalación de una línea de tuberías de 1,5 kilómetros para abastecer los dos tanques de almacenamiento.

El proyecto en La Chorrera tendrá un costo aproximado de $399,697.80.

Con este proyecto, dijo Villarreal, se eliminará el uso de carros cisterna en las comunidades de Naos y Las Palmitas, del corregimiento de Barrio Balboa, un plan que ha permitido al IDAAN ahorrar $11 millones en todo el país.

El director ejecutivo del IDAAN añadió que un proyecto similar se realizará en las comunidades de Koskuna y Bello Horizonte, corregimiento de Veracruz, distrito de Arraiján, para 324 viviendas.

“Ambos proyectos buscan mejorar el suministro de agua potable, traer salud, bienestar y desarrollo a las comunidades”, indicó Villarreal.

Se estima que el costo aproximado es de $578,305.60, y el proyecto está destinado a mejorar el abastecimiento de agua potable en las comunidades de Koskuna y Bello Horizonte (Tranquilandia), en el corregimiento de Veracruz, distrito de Arraiján.