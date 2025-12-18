Puro bochinche y leyendas urbanas lo del etanol. Descartan negociado

Panamá. Con tono firme y sin rodeos, el presidente José Raúl Mulino salió al paso de los rumores que circulan en la calle y en redes sobre un supuesto negociado alrededor del proyecto de etanol.

El mandatario dijo que no hay producción, no hay plantas, no hay caña sembrada y no hay negocio escondido.

“Hablan de negociado cuando aquí todavía no hay ni una caña para etanol”, dijo Mulino durante su conferencia de prensa, Aseguro que el tema está apenas en una fase preliminar, centrada en construir un marco legal transparente, sin privilegios ni arreglos bajo la mesa.

Explicó que lo que se busca es abrir el camino para que cualquier empresario que quiera participar lo haga en igualdad de condiciones, cuando el proyecto esté listo y bajo reglas claras. “Esto es un proceso largo, no algo improvisado ni mucho menos oscuro”, subrayó.

El contralor Anel Flores, respaldó las palabras del presidente y calificó los señalamientos como “bochinche y leyendas urbanas”. Recordó que antes también se dijo que iba a comprar bananeras en Bocas del Toro, algo que nunca ocurrió. “El ruido es el mismo de siempre”, señaló.

Flores dijo que la caña actualmente sembrada en el país seguirá destinada a la producción de azúcar, y que jamás se pondrá en riesgo la alimentación del país por producir etanol.

Además, destacó que el proyecto podría atraer más de 400 millones de dólares en inversión y generar hasta 20 mil empleos, siempre bajo reglas claras y con prioridad al producto nacional, incluso si se permite la importación de etanol en una etapa inicial.

Mulino reiteró que este proyecto es una prioridad del Gobierno, pero que será discutido con transparencia cuando llegue a la Asamblea Nacional.