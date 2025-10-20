MHPA emite aviso de vigilancia por posible depresión tropical en el Caribe

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) emitió este lunes un aviso de vigilancia por la posible formación de una depresión tropical en el mar Caribe, el cual estará vigente hasta mañana, martes 21 de octubre.

Según los análisis climáticos, se mantiene una vigilancia constante sobre una onda tropical que actualmente se encuentra cerca de las Antillas Menores. De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), este sistema presenta un 30 % de probabilidad de convertirse en una depresión tropical en las próximas 48 horas, y un 70 % en los próximos siete días, mientras se desplaza hacia el Caribe central.

Aunque el posible desarrollo del sistema se mantendría distante de Panamá, las autoridades advierten que podría generar efectos indirectos, como lluvias y condiciones climáticas inestables en gran parte del país.

Además, el IMHPA mantiene vigente hasta mañana una alerta por lluvias significativas y tormentas eléctricas, por lo que se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar las precauciones necesarias.