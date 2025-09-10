Nacional - 10/9/25 - 12:00 AM

MICI: Chiquita debe reiniciar operaciones 45 días después de la firma del memorando

Por: Maricarmen Camargo mcamargo@epasa.com -

El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, adelantó que las operaciones de la empresa bananera Chiquita Panamá iniciarán 45 días después de la firma del memorando de entendimiento.

“El memorándum de entendimiento dice que a los 45 días después de haberse firmado, pero yo creo que eso va a empezar muchísimo antes”, expresó Moltó a los medios de comunicación durante la presentación de Panama Business & Investors’ Day 2025.

De acuerdo con Moltó, el memorando contempla dos fases y destacó que en la primera Chiquita se comprometió a generar 3,000 empleos y 2,000 adicionales en la segunda, sumando la recuperación de 5,000 plazas de trabajo.

En tanto, detalló que las primeras evaluaciones apuntan a que las plantaciones de plátano y banano no están deterioradas como se pensaba.

“El Gobierno y la empresa han acordado garantizar la seguridad en el área, mantener vías abiertas y facilitar trámites para que Chiquita retome labores”, dijo.

Añadió: "La empresa se compromete a entrar a contratar, con un modelo económico interesantísimo que vamos a explicar oportunamente para seguir produciendo ese producto".

Te puede interesar

Ferias Médicas Familiares de Cobre Panamá llevaron salud a más de 800 personas en dos días

Ferias Médicas Familiares de Cobre Panamá llevaron salud a más de 800 personas en dos días

 Septiembre 10, 2025
Ambientalistas debaten sobre la conservación de los bosques

Ambientalistas debaten sobre la conservación de los bosques

 Septiembre 10, 2025
MICI: Chiquita debe reiniciar operaciones 45 días después de la firma del memorando

MICI: Chiquita debe reiniciar operaciones 45 días después de la firma del memorando

 Septiembre 10, 2025
Etelvina de Bonagas dice que la Unachi requiere más presupuesto

Etelvina de Bonagas dice que la Unachi requiere más presupuesto

 Septiembre 10, 2025
Mon dice que: “Si a la Caja le da resfriado, al país le da catarro”

Mon dice que: “Si a la Caja le da resfriado, al país le da catarro”

 Septiembre 10, 2025

En cuanto a los resultados de la gira oficial en Japón y Brasil, comentó: “Panamá se ofrece como plataforma para que empresas brasileñas y japonesas establezcan manufacturera ligera, servicios y operaciones logísticas”.

Moltó nombró que entre los acuerdos conseguidos están el apoyo al sector agropecuario, becas para diplomáticos panameños en instituciones brasileñas, la posibilidad de vuelo directo de ANA entre Japón y Panamá e intereses de compañías japonesas en establecer operaciones.

Sobre la mina, reiteró que el Ejecutivo avanza en el proceso de auditoría integral, el cual tomará entre cuatro y cinco meses.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Hombre llega muerto a estación policial tras ser atacado a tiros

Hombre llega muerto a estación policial tras ser atacado a tiros
Comerciante mata a dos asaltantes en Nueva Esperanza

Comerciante mata a dos asaltantes en Nueva Esperanza
Menor pagará 12 años por matar a seguridad durante asalto

Menor pagará 12 años por matar a seguridad durante asalto
Policía abate delincuente durante persecución por robo en joyería

Policía abate delincuente durante persecución por robo en joyería
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí