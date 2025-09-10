MICI: Chiquita debe reiniciar operaciones 45 días después de la firma del memorando

El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, adelantó que las operaciones de la empresa bananera Chiquita Panamá iniciarán 45 días después de la firma del memorando de entendimiento.

“El memorándum de entendimiento dice que a los 45 días después de haberse firmado, pero yo creo que eso va a empezar muchísimo antes”, expresó Moltó a los medios de comunicación durante la presentación de Panama Business & Investors’ Day 2025.

De acuerdo con Moltó, el memorando contempla dos fases y destacó que en la primera Chiquita se comprometió a generar 3,000 empleos y 2,000 adicionales en la segunda, sumando la recuperación de 5,000 plazas de trabajo.

En tanto, detalló que las primeras evaluaciones apuntan a que las plantaciones de plátano y banano no están deterioradas como se pensaba.

“El Gobierno y la empresa han acordado garantizar la seguridad en el área, mantener vías abiertas y facilitar trámites para que Chiquita retome labores”, dijo.

Añadió: "La empresa se compromete a entrar a contratar, con un modelo económico interesantísimo que vamos a explicar oportunamente para seguir produciendo ese producto".

En cuanto a los resultados de la gira oficial en Japón y Brasil, comentó: “Panamá se ofrece como plataforma para que empresas brasileñas y japonesas establezcan manufacturera ligera, servicios y operaciones logísticas”.

Moltó nombró que entre los acuerdos conseguidos están el apoyo al sector agropecuario, becas para diplomáticos panameños en instituciones brasileñas, la posibilidad de vuelo directo de ANA entre Japón y Panamá e intereses de compañías japonesas en establecer operaciones.

Sobre la mina, reiteró que el Ejecutivo avanza en el proceso de auditoría integral, el cual tomará entre cuatro y cinco meses.