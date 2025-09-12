Mides, Mitradel y Asep sustentaron su presupuesto

La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional culminó otra semana de vistas presupuestarias para la vigencia fiscal 2026.

Una de las primeras en sustentar ayer fue la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz. Para la institución que lidera, el presupuesto recomendado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) asciende a 79,776,059.00 dólares, de los cuales B/.42,075,989.00 están destinados para el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) y B/.37,700,070.00 para el Mitradel.

De acuerdo con Muñoz, estos fondos están enfocados en programas de empleo, capacitación, bienestar de los trabajadores y la inserción laboral.

La ministra adelantó que el próximo lunes se lanzará el Observatorio Laboral, herramienta que tiene como objetivo guiar a los jóvenes en la búsqueda de empleo y en la elección de carreras que sean prioritarias.

La Asep

Por su parte, Zelmar Rodríguez, administradora general de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep), presentó su presupuesto 2026 por un monto de B/.28.3 millones. De este total, B/.25.2 millones son para funcionamiento y B/.3.1 millones para inversión.

Durante su intervención, Rodríguez detalló que en lo que va del año se han puesto penalizaciones a empresas eléctricas por un monto de B/.41 millones. Las penalizaciones corresponden a incumplimientos en los estándares de calidad del servicio.

Defienden su presupuesto

Mientras que la autoridad de Aeronáutica Civil defendió su presupuesto de B/.57.5 millones. De este total, B/.40.4 millones se destinarán a funcionamiento y B/.17.1 millones a inversión.

Advertencia del Mides

La última en sustentar fue la ministra de Desarrollo Social (MIDES), Beatriz Carles de Arango, quien había solicitado 309. millones de dólares, pero el MEF le recomendó 222.8 millones. De este monto, B/.28.7 millones se destinarán a funcionamiento y B/.193.5 millones a inversiones.

Carles advirtió que, en el 2026, el Mides no podrá cubrir a totalidad a los beneficiarios de los programas de Transferencias Monetarias Condicionales (TMC) debido a que la asignación presupuestaria recomendada está por debajo de lo solicitado.