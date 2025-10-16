Ministerio de Salud reconoce limitaciones para las plazas de internado médico

El Ministerio de Salud (Minsa) reconoció que enfrenta obstáculos estructurales que impiden que todos los egresados de medicina puedan ingresar al internado y completen su información profesional en condiciones plenas.

La entidad reveló que cada año se graduán apróximadamente 400 médicos, pero que ese número supera con creces las plazas que se pueden ofrecer.

“Este equilibrio se agrava por la ausencia de un control uniforme de admisión en las universidades privadas, que pueden matricular un número indefinido de estudiantes de medicina sin que exista una correlación con la capacidad del sistema de salud para formarlos hasta el internado”, señaló el Minsa en un comunicado de prensa.

De acuerdo con el Minsa, el examen de certificación, que se aplica tres veces al año, reúne entre 700 y 800 aspirantes por convocatoria.

De ellos, unos 400 logran aprobar, pero pasar el examen no garantiza automáticamente un cupo, ya que la adjudicación de plazas se realiza solo dos veces al años según la disponibilidad del Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social, asignándose por orden de puntaje.