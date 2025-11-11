Nacional - 11/11/25 - 12:00 AM

Ministra Molinar pide a docentes honrar a la patria y no crear más divisiones

Las declaraciones de Molinar se dan luego del incidente registrado el pasado 5 de noviembre en Colón.

 

Por: Redacción Crítica -

La ministra de Educación, Lucy Molinar, hizo un llamado a “honrar a la patria” y no crear divisiones durante el mes de noviembre.

Las declaraciones de Molinar se dan luego del incidente registrado el pasado 5 de noviembre en Colón, donde un grupo de educadores destituidos intentó participar en los desfiles como forma de protesta.

“Es el mes de la patria, estamos honrando a la patria. En ese ejercicio los estudiantes son primero. Ellos (docentes) en Colón hicieron todo un alboroto que, si ellos no marchaban primero, no marchaba nadie. Por eso intervino la Policía, no porque se les coartara su derecho a expresarse, sino porque dijimos primero los estudiantes", dijo.

Además, recordó que los docentes estuvieron durante tres meses en una huelga, donde, dijo, “insultaron a todo el mundo”. Lamentó que algunos pongan sus intereses primero y no contribuyan al mejoramiento de la educación.

“Es el momento de honrar a la patria y no crear más divisiones; les pido que hagamos un alto a esto; después que sigan gritando lo que quieran”, añadió.

 Noviembre 11, 2025
