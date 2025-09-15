Ministro de Salud responderá por crisis en Hospital Nicolás Solano

El Ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, es citado por la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional para responder un cuestionario de 18 preguntas, principalmente sobre la situación actual del Hospital Nicolás A. Solano de La Chorrera.



Esta citación responde a las recientes denuncias de presuntos casos de negligencia médica y deficiencias en la calidad del servicio que reciben los usuarios.

La citación fue agendada para el próximo miércoles 17 de septiembre a las 9:30 a.m., donde Boyd deberá abordar temas cruciales sobre los servicios de salud en la región, el presupuesto asignado a este centro hospitalario, la falta de médicos especialistas, así como los nombramientos de personal médico. Además, se le cuestionará sobre las investigaciones en curso, tanto administrativas como las lideradas por el Ministerio Público, relacionadas con posibles casos de mala praxis.

Recientemente, el Hospital Nicolás A. Solano ha sido objeto de numerosas quejas por parte de la comunidad de Panamá Oeste, quienes denuncian serias deficiencias en la atención médica y la calidad de los servicios. Entre las principales preocupaciones se encuentran la escasez de especialistas y el control de horarios de los médicos.

Este encuentro buscará esclarecer la situación y ofrecer respuestas a los ciudadanos sobre el futuro de la atención sanitaria en la región.