Minsa confirma más de 600 casos de Oropouche en siete regiones del país

El Ministerio de Salud (Minsa) confirmó que, hasta la fecha, se registran más de 600 casos del virus de Oropouche (OROV) en siete regiones del país, por lo que se han redoblado las acciones de prevención y control.

“De las 15 regiones de salud, al menos en siete se ha identificado la circulación del OROV en la población humana”, expresó Blas Armién, jefe nacional de Epidemiología del Minsa.

De acuerdo con el especialista, los primeros casos fueron detectados a finales del año pasado e inicios de este año, correspondientes a una variante introducida a través de la frontera con Colombia.

Según el Minsa, hasta el momento, se han confirmado 613 casos en todo el país, distribuidos de la siguiente manera: Darién (312); Panamá Este (275); Veraguas (17); Panamá Metro (4); Panamá Norte (2); Panamá Oeste (2) casos, y Coclé, un caso.

Por otro lado, la institución destacó que se mantiene un sistema de vigilancia epidemiológica riguroso de los pacientes diagnosticados con Oropouche, con especial atención a mujeres embarazadas y personas con manifestaciones neurológicas.

Por lo que Armién advirtió que la infección durante el primer trimestre del embarazo puede causar alteraciones genéticas en el feto, como hidrocefalia. Y sobre las alteraciones neurológicas, mencionó que pueden presentarse casos de síndrome de Guillain-Barré y parálisis flácida.

Los síntomas más frecuentes del Oropouche son: fiebre alta de inicio súbito, cefalea intensa con fotofobia, dolores musculares y articulares, y en algunos casos erupciones cutáneas (exantemas).

El virus es transmitido principalmente por el mosquito Culicoides paraensis (conocido como jején o chitra), aunque el Culex quinquefasciatus (cúlex) también puede actuar como vector.

El Minsa recomienda a la población residente en áreas con transmisión activa del virus utilizar repelente, vestir camisas y pantalón de manga larga y colocar mosquiteros o mallas metálicas en puertas y ventanas.

Además, insta a evitar la movilización hacia áreas con transmisión activa del virus.