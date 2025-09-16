Nacional - 16/9/25 - 07:20 AM

Minsa descarta modelo de patronato para el Hospital Nicolás Solano

El modelo de patronato, propuesto por algunos sectores, no generaría mejoras inmediatas en los servicios, ya que el principal problema es el crecimiento demográfico, que ha superado la capacidad instalada de un centro construido hace más de 20 años.

 

Por: Redacción / Web -

El Ministerio de Salud (Minsa) valoró la preocupación de los residentes de Panamá Oeste sobre la situación del Hospital Nicolás A. Solano y aseguró que se analizan propuestas para mejorar su funcionamiento.

Según la doctora Yelkys Gill, directora nacional de Provisión de Servicios de Salud, el hospital puede seguir operando bajo la figura de un Consejo Directivo, conforme al Decreto Ejecutivo N.º 420. 

Afirmó que el modelo de patronato, propuesto por algunos sectores, no generaría mejoras inmediatas en los servicios, ya que el principal problema es el crecimiento demográfico, que ha superado la capacidad instalada de un centro construido hace más de 20 años.

Gill citó como ejemplo el caso del Hospital San Miguel Arcángel, que operó bajo un patronato desde 1998 hasta 2010, sin mejoras sustanciales. Desde su retorno al modelo de Consejo Directivo, ha logrado avances significativos en la atención médica.

El Minsa considera esencial reforzar el presupuesto del hospital y aplicar mejoras de forma progresiva. También recordó que, aun bajo la figura de patronato, los hospitales siguen dependiendo del financiamiento estatal.
 

Te puede interesar

Muere adolescente en Soná por posible dengue hemorrágico

Muere adolescente en Soná por posible dengue hemorrágico

 Septiembre 16, 2025
Ministro de Salud no asistirá a citación de la Asamblea Nacional

Ministro de Salud no asistirá a citación de la Asamblea Nacional

 Septiembre 16, 2025
Mal tiempo en Colón: Desprendimiento de techos en escuela y casas

Mal tiempo en Colón: Desprendimiento de techos en escuela y casas

Septiembre 16, 2025
Transparencia y control: Asamblea y Contraloría van tras 'botellas"

Transparencia y control: Asamblea y Contraloría van tras 'botellas"

 Septiembre 16, 2025
CTDA aprueba carreras a la UP; privadas siguen en fila

CTDA aprueba carreras a la UP; privadas siguen en fila

 Septiembre 16, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Muere hijo del magistrado Cecilio Cedalise

Muere hijo del magistrado Cecilio Cedalise
Hallan sin vida a dos jóvenes en una vivienda en Colón

Hallan sin vida a dos jóvenes en una vivienda en Colón
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Alarma en Veraguas tras pelea con arma blanca en colegio

Alarma en Veraguas tras pelea con arma blanca en colegio
Acribillan a taxista en la 24 de Diciembre

Acribillan a taxista en la 24 de Diciembre