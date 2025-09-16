Minsa descarta modelo de patronato para el Hospital Nicolás Solano

El Ministerio de Salud (Minsa) valoró la preocupación de los residentes de Panamá Oeste sobre la situación del Hospital Nicolás A. Solano y aseguró que se analizan propuestas para mejorar su funcionamiento.

Según la doctora Yelkys Gill, directora nacional de Provisión de Servicios de Salud, el hospital puede seguir operando bajo la figura de un Consejo Directivo, conforme al Decreto Ejecutivo N.º 420.

Afirmó que el modelo de patronato, propuesto por algunos sectores, no generaría mejoras inmediatas en los servicios, ya que el principal problema es el crecimiento demográfico, que ha superado la capacidad instalada de un centro construido hace más de 20 años.

Gill citó como ejemplo el caso del Hospital San Miguel Arcángel, que operó bajo un patronato desde 1998 hasta 2010, sin mejoras sustanciales. Desde su retorno al modelo de Consejo Directivo, ha logrado avances significativos en la atención médica.

El Minsa considera esencial reforzar el presupuesto del hospital y aplicar mejoras de forma progresiva. También recordó que, aun bajo la figura de patronato, los hospitales siguen dependiendo del financiamiento estatal.

