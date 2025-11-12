Minsa: No se han registrado casos de tosferina en Veraguas

El Ministerio de Salud (MINSA) informó que, hasta la fecha, no se ha registrado ningún caso de tosferina en la provincia de Veraguas. Así lo confirmó el doctor Xavier Torres, director regional de la entidad, quien destacó que, aunque no se han detectado casos en la zona, se han activado medidas preventivas para asegurar una respuesta rápida ante posibles brotes.

“El personal médico y administrativo está preparado y coordinado para actuar de manera inmediata si se detecta algún caso sospechoso”, afirmó Torres, quien agregó que los equipos de respuesta rápida se mantienen en constante alerta sanitaria para enfrentar cualquier eventualidad.

Además, el MINSA reportó que en la comarca Ngäbe-Buglé hay 15 casos de tosferina, así como un fallecimiento en investigación relacionado con la enfermedad.

Las autoridades instan a la población a mantenerse informada y seguir las recomendaciones de salud para prevenir la propagación de esta enfermedad.

