Molinar: ‘Meduca ya dejó de ser la institución con la que todo el mundo se hacía millonario’

La ministra de Educación, Lucy Molinar, se refirió al proceso de homologación para la adquisición de las compras de computadoras portátiles y licencias Microsoft M365 A3, destacando que la entidad dejó de ser la institución con la que todo el mundo se hacía millonario.

Molinar señaló que algunas empresas interesadas han expresado su molestia porque se estableció un precio de referencia bajo y se incluyó como requisito que cada estudiante beneficiado con las computadoras tenga la posibilidad de descargar una aplicación que se pueda usar sin conexión a internet.

“Este dispositivo es lo que los proveedores dicen que es muy caro y que quieren que le subamos el precio”, añadió.

Por lo que la ministra explicó que se realizará una evaluación para saber si se sube el precio o no. “Cada dólar de la institución cuenta”, dijo.

La jefa de la cartera educativa recordó que en la licitación de internet sucedió algo similar y enfatizó que el “Meduca ya dejó de ser la institución con la que todo el mundo se hacía millonario”.

Según la entidad, 47 empresas se han mostrado interesadas en la homologación para la adquisición de las laptops.

Por último, manifestó que el proceso se ha realizado con total transparencia: “Las decisiones que haya que tomar, no las tomo yo; se hizo un equipo para evaluar cada cosa; el pliego saldrá cuando tenga que salir”.

Y señaló que todos los estudiantes necesitan herramientas tecnológicas que les permitan competir en igualdad.