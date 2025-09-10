Mon dice que: “Si a la Caja le da resfriado, al país le da catarro”

El director de la Caja de Seguro Social (CSS), Dino Mon, sustentó ayer su presupuesto para la fisgencia fiscal 2026 ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.

El presupuesto de la CSS para el próximo año es de B/.8,122 millones, lo que representa el 23% del Presupuesto General del Estado.

“Si a la Caja le da resfriado, al país le da catarro”, expresó Mon sobre el impacto de la entidad en las finanzas públicas.

Durante su presentación, el director destacó que el presupuesto beneficiará a 2.8 millones de panameños, lo que representa el 63% de la población del país.

Por otro lado, detalló que $2,325 millones de dólares serán destinados a gastos operativos, $3,029 millones para prestaciones económicas y pensiones, $2,462 millones en inversiones financieras y $305 millones a proyectos de infraestructura física.

En cuanto a los ingresos, la entidad espera recibir 7,835 millones de dólares, que incluyen 1,424 millones en aportes y reembolsos estatales, aunque se necesitarán unos 286 millones de las reservas para completar el presupuesto planeado.

Mon aseguró que el presupuesto apunta a resolver problemas sensitivos de los asegurados.