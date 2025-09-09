Nacional - 09/9/25 - 07:56 PM

Moody’s advierte: Panamá es aún débil en manejo fiscal

«Hemos visto pasos positivos este año, hasta el momento no son suficientes para realmente consolidar esa trayectoria de déficit menor y que estabilice los números»

 

Por: EFE -

Ciudad de Panamá, 9 sep (EFE).– El Gobierno del presidente José Raúl Mulino ha dado pasos positivos pero insuficientes para estabilizar las métricas fiscales de Panamá, que se encuentra en el último peldaño del grado de inversión (BAA3) y con perspectiva negativa, según el vicepresidente senior de Análisis de Moody’s, Renzo Merino.

«Hemos visto pasos positivos este año, hasta el momento no son suficientes para realmente consolidar esa trayectoria de déficit menor y que estabilice los números», afirmó Merino en la Conferencia Moody’s Inside LatAm Panama 2025, desarrollada en la capital panameña.

Entre las medidas, Merino destacó la reforma de la Caja del Seguro Social (CSS), aprobada con resistencia sindical que generó un paro nacional. Según explicó, de no haberse concretado, el problema fiscal se habría disparado y Panamá habría perdido el grado de inversión.

La calificación de la deuda soberana de Panamá por Moody’s es BAA3 con perspectiva negativa, lo que podría implicar una rebaja si el país no adopta medidas fiscales que respalden la estabilidad de su perfil crediticio.

El analista recordó que en 2024 el déficit alcanzó 7,3 %, bajo la administración de Laurentino Cortizo, que prácticamente duplicó la deuda pública. La actual gestión de Mulino «heredó una posición fiscal complicada» y deberá aprobar medidas para controlar el gasto y aumentar ingresos.

El ministro de Economía, Felipe Chapman, asegura que el Gobierno cumplirá con el déficit fiscal de un 4 % en 2025 y 3,5 % en 2026, «metas no negociables».

Te puede interesar

Mulino sanciona ley de interés preferencial

Mulino sanciona ley de interés preferencial

Septiembre 09, 2025
Aprueban extender concesión del Corredor Norte hasta 2058

Aprueban extender concesión del Corredor Norte hasta 2058

 Septiembre 09, 2025
Productores de arroz alertan sobre crisis y exigen acción inmediata

Productores de arroz alertan sobre crisis y exigen acción inmediata

 Septiembre 09, 2025
Defensoría del Pueblo denuncia recorte millonario en presupuesto

Defensoría del Pueblo denuncia recorte millonario en presupuesto

Septiembre 09, 2025
¡Se acabó lo gratis! MOP reactiva cobro de peaje en la autopista

¡Se acabó lo gratis! MOP reactiva cobro de peaje en la autopista

 Septiembre 09, 2025

La próxima evaluación de Moody’s se hará a más tardar en noviembre de este año. Según Merino, con la perspectiva negativa existe una probabilidad de 1 en 3 de que Panamá pierda su grado de inversión.

En cuanto al crecimiento económico, Moody’s proyecta una expansión del PIB panameño de 4 % en 2025 y una cifra similar en 2026, impulsada por proyectos de infraestructura y planes del Canal de Panamá.

 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Revelan amenazas de expareja en audiencia por femicidio de Paola

Revelan amenazas de expareja en audiencia por femicidio de Paola
Hombre llega muerto a estación policial tras ser atacado a tiros

Hombre llega muerto a estación policial tras ser atacado a tiros
Comerciante mata a dos asaltantes en Nueva Esperanza

Comerciante mata a dos asaltantes en Nueva Esperanza
Menor venezolano estrangula y mata a sujeto que agredía a su padre

Menor venezolano estrangula y mata a sujeto que agredía a su padre
Menor pagará 12 años por matar a seguridad durante asalto

Menor pagará 12 años por matar a seguridad durante asalto