Moody’s advierte: Panamá es aún débil en manejo fiscal

Ciudad de Panamá, 9 sep (EFE).– El Gobierno del presidente José Raúl Mulino ha dado pasos positivos pero insuficientes para estabilizar las métricas fiscales de Panamá, que se encuentra en el último peldaño del grado de inversión (BAA3) y con perspectiva negativa, según el vicepresidente senior de Análisis de Moody’s, Renzo Merino.

«Hemos visto pasos positivos este año, hasta el momento no son suficientes para realmente consolidar esa trayectoria de déficit menor y que estabilice los números», afirmó Merino en la Conferencia Moody’s Inside LatAm Panama 2025, desarrollada en la capital panameña.

Entre las medidas, Merino destacó la reforma de la Caja del Seguro Social (CSS), aprobada con resistencia sindical que generó un paro nacional. Según explicó, de no haberse concretado, el problema fiscal se habría disparado y Panamá habría perdido el grado de inversión.

La calificación de la deuda soberana de Panamá por Moody’s es BAA3 con perspectiva negativa, lo que podría implicar una rebaja si el país no adopta medidas fiscales que respalden la estabilidad de su perfil crediticio.

El analista recordó que en 2024 el déficit alcanzó 7,3 %, bajo la administración de Laurentino Cortizo, que prácticamente duplicó la deuda pública. La actual gestión de Mulino «heredó una posición fiscal complicada» y deberá aprobar medidas para controlar el gasto y aumentar ingresos.

El ministro de Economía, Felipe Chapman, asegura que el Gobierno cumplirá con el déficit fiscal de un 4 % en 2025 y 3,5 % en 2026, «metas no negociables».

La próxima evaluación de Moody’s se hará a más tardar en noviembre de este año. Según Merino, con la perspectiva negativa existe una probabilidad de 1 en 3 de que Panamá pierda su grado de inversión.

En cuanto al crecimiento económico, Moody’s proyecta una expansión del PIB panameño de 4 % en 2025 y una cifra similar en 2026, impulsada por proyectos de infraestructura y planes del Canal de Panamá.