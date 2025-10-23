Mulino anuncia B/.300 millones en obras públicas y sociales para Veraguas

El presidente de la República, José Raúl Mulino, encabezó hoy un Consejo de Gabinete Ampliado en Santiago, provincia de Veraguas, donde anunció obras sociales y de infraestructura pública por más de B/.300 millones en esta provincia.

Los proyectos cubren diversas áreas, incluyendo la rehabilitación de carreteras, construcción de puentes y escuelas, sistemas de alcantarillado, planta de tratamiento de aguas residuales, soluciones habitacionales, canchas sintéticas en Cañazas y apoyo financiero a pequeños productores agrícolas.

“La idea es acercarnos más a ustedes, al país. No ha habido un Consejo de Gabinete que no haya producido ideas sin materializar", manifestó el presidente Mulino. Como ejemplo de estas promesas, mencionó la reestructuración del Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA), que pasará a ser operado por el Banco Nacional de Panamá para brindar un servicio mejorado con financiamiento a bajo costo para los pequeños productores agrícolas.

Mulino también adelantó que próximamente se hará lo mismo con el Banco Hipotecario Nacional, a través del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) y la Caja de Ahorros, para ofrecer facilidades y apoyo a personas afectadas por desastres naturales. Además, ofreció apoyo a la Cooperativa de Productores Graneleros de Veraguas con las nuevas estructuras portuarias que impulsa el Gobierno.

“Queremos colaborar con el sector agropecuario y los pueblos de nuestras provincias; escuchar para sacar nuevas ideas, nuevas conclusiones para implementar en el futuro inmediato”, señaló el presidente.

Solo a través del Ministerio de Obras Públicas (MOP), el Gobierno del presidente Mulino está ejecutando obras por B/.135.3 millones en Veraguas. Entre estos proyectos, con una inversión de B/.69.1 millones, están la rehabilitación de la vía Santiago-San Francisco-Santa Fe, la carretera El Tigre en Santa Catalina, y la rehabilitación del tramo de la Panamericana entre Santiago y Viguí.

El titular del MOP, José Luis Andrade, informó en el Consejo de Gabinete Ampliado que la institución tiene previsto licitar proyectos adicionales en Veraguas por un monto de B/.66.1 millones, entre lo que resta del año y 2026. Entre los proyectos a contratar están la rehabilitación y mantenimiento de la carretera Quebro-Varadero, la rehabilitación de la carretera Calobre-La Yeguada, la rehabilitación de la carretera Santiago-Soná, así como la carretera Santiago-Montijo-Puerto Mutis y las calles de la ciudad de Santiago.

Por otro lado, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), a cargo de Rutilio Villarreal, anunció la puesta en operación de la planta de tratamiento de aguas residuales de Santiago, junto con su alcantarillado. Este proyecto de sanidad, con una inversión de B/.25 millones, fue finalizado durante la gestión del presidente Mulino y beneficiará a unas 80,000 personas.

Entrega de 15 viviendas en Veraguas y anuncia plan de reordenamiento para Santiago

En el marco del Consejo de Gabinete Ampliado realizado hoy jueves en la ciudad de Santiago, provincia de Veraguas, el presidente de la República, José Raúl Mulino, hizo entrega de 15 soluciones de viviendas sociales que benefician a 75 panameños en esta provincia, dentro del plan habitacional que ejecuta el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot). Las viviendas fueron construidas a través de los programas de "emergencia nacional" y "autogestión", para beneficio de familias de distintos distritos de Veraguas: Santiago, Atalaya, Soná, Las Palmas, Llano Grande y Cañazas.

Estas obras se ejecutaron con el propósito de brindar viviendas dignas, seguras y funcionales a estas familias. Tienen acceso a agua potable, energía eléctrica y servicios básicos que contribuyen a mejorar su calidad de vida, explicó el ministro de Vivienda, Jaime Jované.

Las viviendas construidas por emergencia nacional responden a los daños ocasionados por los desastres naturales ocurridos en noviembre de 2024. El otro grupo de viviendas se levantó dentro del programa de mejoras habitacionales, que incluye la construcción de cuartos y baños adaptados para personas con discapacidad, así como la instalación completa del sistema eléctrico y de plomería, acciones que fortalecen la infraestructura y promueven condiciones de vida más seguras, accesibles y saludables para los beneficiarios.

Durante este Consejo de Gabinete Ampliado, el ministro de Vivienda informó sobre el plan de reordenamiento territorial de la ciudad de Santiago, el cual está en marcha, para “garantizar que el crecimiento llegue a todos, sin dejar a nadie atrás”. Explicó que este plan de reordenamiento establece un modelo sostenible, moderno y humano que articula el desarrollo urbano, rural y ambiental bajo una misma visión.

El plan también define las zonas de crecimiento, las áreas ambientales protegidas y los polos de desarrollo estratégicos, como la Ciudad Hospitalaria, la Ciudad Gubernamental, la terminal de transporte, la Feria Internacional de Santiago y la subestación eléctrica. El Miviot también anunció en el Consejo de Gabinete Ampliado que la Ventanilla Única en Santiago tramita unos 24 anteproyectos residenciales y 14 planos, una estadística que visualiza el crecimiento urbano en la provincia de Veraguas.

Administración Mulino ha invertido B/.134.9 millones en el sector educativo

Entre julio de 2024 y octubre de 2025, el Ministerio de Educación (Meduca) ha ejecutado B/.134,920,720.80 en inversión para proyectos de construcción de infraestructura, mantenimiento y equipamiento de escuelas, así como también en el Fondo de Equidad y Calidad de la Educación (FECE), nutrición escolar y fondo agropecuario, entre otros aspectos. Esta cifra fue revelada por la ministra de Educación, Lucy Molinar, durante el Consejo de Gabinete Ampliado en Santiago de Veraguas.

En el periodo mencionado, se han terminado las obras del CEBG Bilingüe Miguel Alba; la Escuela Normal Juan Demóstenes Arosemena; el IPT Pablo Pinzón y los Centros Educativos de Bajo Higuí, Guabal Poniente, El Hacha, La Pintada, San Juan de Dios y Los Pajaritos. Todas estas obras totalizan una inversión de B/.23,888,353.30, beneficiando a 2,870 estudiantes.

Actualmente, se encuentran en ejecución el CEBG La Primavera, el Primer Ciclo Inmaculada Concepción, el IPT Veraguas, los centros escolares Piedra de Amolar, La Guacamaya, La Campana, El Picador, El Pedregoso, Buena Vista y el CEBG Río Piedra. Todos suman una inversión de B/.36,505,939.39, beneficiando a 4,493 alumnos.

Por otro lado, están en trámite los proyectos de la Escuela La Playa, el Instituto Urracá, el CEBG Bilingüe La Soledad, la Escuela Bilingüe Rómulo Arrocha A., la Escuela El Calabozo, la Escuela La Concepción, el Colegio Secundario Agroforestal de Calobre, el IPT César A. Clavel Méndez, la Escuela San Antonio, la Escuela Los Hatillos, la Escuela Cañazas Arriba, la Escuela Piedra del Sol y la Escuela La Playa. Todos estos proyectos en trámite suman una inversión de B/.27,374,458.00, y alcanzarán a una población estudiantil de 7,573 alumnos.

Además, se encuentran en etapa de diseño más obras en otros cinco planteles: los centros educativos Los Hatillos y Martín Grande; el CEBG Bilingüe Rubén Darío, la Escuela Bilingüe Rómulo Arrocha A., y la Escuela Normal Juan Demóstenes Arosemena. Se trata de mejoras, demoliciones de instalaciones viejas y construcción de nuevas, y restauraciones. La población escolar que se beneficiará de estas obras futuras alcanza los 4,504 estudiantes.

En cuanto a compras para el mantenimiento de planteles, el Meduca ha adjudicado ya B/.85,582.08 para estos proyectos en Veraguas; ha pagado B/.209,403.89; está por licitar B/.13,386.20; mientras que en gestión de cobro están compras por B/.99,175.96, y otras compras por B/.28,872.11 ya han sido refrendadas.

Se ha invertido B/.6,491,562.33 en equipamiento y mobiliario escolar para la provincia, entre sillas para estudiantes y docentes, tableros, escritorios, material didáctico y de laboratorio, implementos deportivos e instrumentos musicales.

En cuanto al FECE, el Meduca ha invertido B/.6,090,279.00 en partidas regulares y B/.2,134,829.46 en partidas extraordinarias, beneficiando a 64,111 estudiantes de 521 planteles.

En el renglón de merienda escolar, la inversión alcanza los B/.4,168,754, mientras que en almuerzo escolar la cifra invertida es de B/.1,180,720.59; y en huertos escolares de B/.5,845.56. La cantidad de estudiantes que se beneficiaron es de 53,205, distribuidos en 696 centros de enseñanza.

En los programas del Fondo Agropecuario, se ha beneficiado a 100,000 estudiantes con una inversión de B/.1,121,328.60. Esto en programas de cultivos, hortalizas, producción bovina, porcina y caprina; pollo de engorde y gallinas ponedoras, tilapias de estanque, siembra de pasto para ganadería y miel de abeja.

Igualmente, se han invertido B/.3,004,780.37 en 31 centros educativos, para la producción de 36 hectáreas de arroz con proceso de pilado y distribución a otras regiones educativas.