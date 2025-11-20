Mulino busca crear ley antimafia para enfrentar crimen organizado en Panamá

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, afirmó que su gobierno está trabajando en la creación de una ley antimafia inspirada en las normativas de Estados Unidos y Europa, con el objetivo de enfrentar de manera más efectiva las estructuras criminales tanto dentro como fuera del país.



Durante su intervención en la conferencia de prensa, Mulino explicó que se está recopilando información y asesoría internacional de países como Estados Unidos, Francia e Italia, cuyas leyes han demostrado ser efectivas para desmantelar organizaciones delictivas de gran poder.

“Estoy tratando de ver y conseguir la información y el asesoramiento de gobiernos como los de Estados Unidos, Francia e Italia para crear en Panamá una ley antimafia similar a la que Estados Unidos implementó con el RICO”, dijo el mandatario, quien destacó la necesidad urgente de fortalecer el marco legal panameño para afrontar el crimen organizado moderno.

En este sentido, afirmó que las leyes actuales son insuficientes y están desactualizadas, lo que ha dificultado una respuesta efectiva ante la magnitud del problema.

Mulino cuestionó, además, decisiones recientes del Órgano Judicial que otorgaron arresto domiciliario a personas vinculadas a actividades criminales, como el narcotráfico y las pandillas, pese a tener condenas previas. En particular, señaló que estas decisiones ponen en evidencia la falta de ejecución de las leyes, un obstáculo significativo para el combate eficaz al crimen organizado.

“O trabajamos todos en la misma dirección o nos vamos a sacar un ojo. Esta batalla contra las pandillas, el narcotráfico y el crimen organizado no puede tener flexibilidad con estos maleantes condenados”, expresó Mulino, refiriéndose a los jueces de garantías que han tomado estas decisiones.



El presidente también reiteró la importancia de un compromiso firme por parte del Órgano Judicial en la lucha contra la delincuencia. “La lucha contra el narcotráfico y la delincuencia no puede ser tarea solo de las fuerzas de seguridad, también necesitamos el compromiso de la sociedad y el respaldo del sistema judicial”, afirmó.

En cuanto a la ley de extinción de dominio, Mulino aseguró estar dispuesto a impulsar su promulgación, pero únicamente si se trata de una “buena ley técnica” y no de una legislación defectuosa como la que se intentó aprobar en legislaturas anteriores.



El presidente recordó su oposición a la ley presentada en el pasado quinquenio, la cual, según él, contenía “graves distorsiones” y representaba un riesgo de ser utilizada con fines políticos. “Como ciudadano me opuse a esa ley, porque no era adecuada para Panamá y podía ser un instrumento de persecución política si alguna persona en el poder lo utilizaba indebidamente”, señaló.

El mandatario subrayó que, aunque la lucha contra el crimen organizado es compleja y no tendrá resultados inmediatos, su gobierno sigue comprometido con fortalecer las herramientas legales y operativas necesarias para combatir este fenómeno que afecta la seguridad y el bienestar de los ciudadanos.

No metan a Panamá en un problema geopolítico

El presidente José Raúl Mulino lanzó este jueves un mensaje contundente al señalar a Washington como el responsable de auspiciar el viaje de un grupo de diputados de la Asamblea Nacional a Taiwán, una visita que ha tensado la relación diplomática entre Panamá y la República Popular China desde que se hizo pública.

“Ese viaje está viciado por quienes buscan encender un tamborito aquí en Panamá entre la relación con China”, dijo el mandatario, asegurando que su gobierno se mantendrá firme ante cualquier intento externo de generar fricciones bilaterales.

Mi gobierno no avala ese viaje

Mulino reiteró que el Poder Ejecutivo es el único órgano facultado constitucionalmente para fijar la política exterior del país. En ese marco, dejó claro que el viaje de los diputados no cuenta con su respaldo.

“Mi gobierno no avala ese viaje bajo ninguna circunstancia, porque sé que las consecuencias pueden ser graves”, advirtió.

El mandatario además cuestionó el argumento de que los diputados iban a Taiwán a explorar oportunidades económicas. “Es mentira que los diputados puedan ir allá a hablar de inversiones y proyectos”, dijo.

Mulino insistió en que Panamá no puede convertirse en escenario de confrontaciones geopolíticas entre potencias. “Yo no voy a permitir que atraigan a Panamá un problema que no es de Panamá”, subrayó.

Reiteró que el manejo de las relaciones internacionales es competencia exclusiva del Ejecutivo y rechazó el viaje de los diputados a Taiwán, advirtiendo que “mi gobierno no avala ese viaje, bajo ninguna perspectiva”.

Mulino acompañará a María Corina Machado en la entrega del Premio Nobel de la Paz

El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció este jueves que ha sido invitado por la líder opositora venezolana María Corina Machado para acompañarla en la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz, que recibirá el próximo 10 de diciembre en Oslo, Noruega.

“Para mí es muy significativo para Panamá acompañar a esta guerrera, una gran dirigente y líder del pueblo de Venezuela, al cual le deseo, lo antes posible, el regreso a la democracia”, manifestó Mulino en declaraciones a los medios.

El mandatario señaló que viajará entre el 6 y 7 de diciembre y retornará al país el 11 de diciembre.

Avance de la Línea 3 del Metro de Panamá

En otro orden de temas, el presidente Mulino destacó el avance de la Línea 3 del Metro de Panamá, un proyecto que considera de enorme trascendencia para el país. “Esta obra es como otro canal, por su magnitud y el trabajo bajo el Canal de Panamá”, expresó.

El presidente reafirmó su compromiso de que la Línea 3 se culminará en 2028 y añadió que uno de sus objetivos es dejar encaminada la futura Línea 2A del Metro.

Asimismo, el director general del Metro de Panamá, Ing. César A. Pinzón, presentó un informe sobre el progreso de la obra, destacando que el tramo soterrado de la Línea 3 ha alcanzado un 45% de avance. Pinzón también presentó un video con los hitos más importantes del proyecto, el cual transformará la movilidad entre Panamá Oeste y la capital.

Compromiso con la transparencia fiscal

En cuanto a temas fiscales, Mulino reiteró el compromiso de su gobierno con la transparencia, subrayando los esfuerzos para cumplir con los estándares internacionales y lograr la exclusión de Panamá de la lista de jurisdicciones no cooperantes de la Unión Europea.

“Uno de los avances más relevantes es el inicio de la depuración de las sociedades anónimas con estatus suspendido, una tarea que se había postergado por años y que ahora estamos ejecutando con decisión y coordinación entre el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Registro Público y otras instituciones involucradas”, puntualizó el presidente.