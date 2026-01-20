Mulino confirma seis presidentes en Panamá para el foro económico

El presidente José Raúl Mulino anunció este martes que seis mandatarios de la región, entre ellos de países como Brasil, Ecuador, Bolivia y Guatemala, participarán en Panamá en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe, que se celebra el 28 y 29 de enero.

Entre los mandatarios confirmados figuran Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Daniel Noboa (Ecuador), Bernardo Arévalo (Guatemala), Andrew Holness (Jamaica), Rodrigo Paz (Bolivia) y el presidente electo de Chile, José Antonio Kast.

El foro, organizado por CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, contará con la participación de cinco exjefes de Estado: Iván Duque y Juan Manuel Santos (Colombia), Laura Chinchilla (Costa Rica), Eduardo Frei (Chile) y Enrico Letta (Italia).

Además, ministros y altos funcionarios de países como España, México, Perú, India y más de 20 naciones confirmaron asistencia, junto a representantes de organismos internacionales como ONU, OEA, Comisión Europea, OCDE, OPEP y CEPAL.

CAF adelantó que los premios Nobel de Economía 2024 y 2025, James Robinson y Philippe Aghion, compartirán sus ponencias sobre desarrollo, innovación e instituciones.

El foro reunirá a empresarios y líderes globales para debatir los desafíos de la región y promover acciones que impulsen crecimiento, inclusión y competitividad en América Latina y el Caribe.