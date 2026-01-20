Nacional - 20/1/26 - 05:13 PM

Mulino confirma seis presidentes en Panamá para el foro económico

Ministros y altos funcionarios de países como España, México, Perú, India y más de 20 naciones confirmaron asistencia.

 

Por: Redacción / EFE -

El presidente José Raúl Mulino anunció este martes que seis mandatarios de la región, entre ellos de países como Brasil, Ecuador, Bolivia y Guatemala, participarán en Panamá en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe, que se celebra el 28 y 29 de enero.

Entre los mandatarios confirmados figuran Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Daniel Noboa (Ecuador), Bernardo Arévalo (Guatemala), Andrew Holness (Jamaica), Rodrigo Paz (Bolivia) y el presidente electo de Chile, José Antonio Kast.

El foro, organizado por CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, contará con la participación de cinco exjefes de Estado: Iván Duque y Juan Manuel Santos (Colombia), Laura Chinchilla (Costa Rica), Eduardo Frei (Chile) y Enrico Letta (Italia).

Además, ministros y altos funcionarios de países como España, México, Perú, India y más de 20 naciones confirmaron asistencia, junto a representantes de organismos internacionales como ONU, OEA, Comisión Europea, OCDE, OPEP y CEPAL.

CAF adelantó que los premios Nobel de Economía 2024 y 2025, James Robinson y Philippe Aghion, compartirán sus ponencias sobre desarrollo, innovación e instituciones.

El foro reunirá a empresarios y líderes globales para debatir los desafíos de la región y promover acciones que impulsen crecimiento, inclusión y competitividad en América Latina y el Caribe.

