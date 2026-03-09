Mulino viaja a Chile para toma de posesión de Kast

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, viajará este martes 10 de marzo a Santiago de Chile para participar en la ceremonia de transmisión de mando del mandatario electo José Antonio Kast.

El acto oficial está programado para el miércoles 11 de marzo en el Salón de Honor del Congreso Nacional, en Valparaíso.

El jefe del Ejecutivo panameño irá acompañado de la primera dama Maricel Cohen de Mulino. Antes de la ceremonia, Mulino tiene previsto sostener una reunión bilateral con Kast en el Palacio Cousiño, donde conversarán sobre temas de interés entre ambos países.

La visita ocurre en medio de una relación económica marcada por el Canal de Panamá, ya que Chile es el principal usuario de la vía interoceánica en América Latina y figura entre los cinco mayores usuarios del mundo.

Kast llega al poder luego de ganar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 14 de diciembre, bajo la bandera del Partido Republicano. Con esta ceremonia asumirá oficialmente la presidencia, tomando el relevo del mandatario saliente Gabriel Boric.

Para la transmisión de mando se espera la presencia de varios líderes internacionales. Entre los confirmados están Javier Milei, presidente de Argentina; Daniel Noboa, de Ecuador; el rey Felipe VI de España; Yamandú Orsi, de Uruguay; Santiago Peña, de Paraguay; Rodrigo Chaves, de Costa Rica; Rodrigo Paz, de Bolivia; Nasry Asfura, de Honduras; y Luis Abinader, de República Dominicana.

También asistirán el primer ministro de Haití, Alix Fils-Aimé, y el primer ministro de Hungría, Tamás Sulyok, junto a otras delegaciones oficiales invitadas a la toma de posesión del nuevo gobernante chileno.