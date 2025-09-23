Mulino defiende inversión en Premios Juventud

Panamá vuelve a captar la atención internacional. Con la reciente alianza para albergar los Premios Juventud, el país se ha convertido en una vitrina para mostrar su potencial no solo como un hub logístico y económico, sino también como un destino turístico y cultural de primer orden. Sin embargo, la estrategia no está exenta de críticas.

En una entrevista desde Nueva York, el mandatario José Raúl Mulino habló del interés de inversionistas extranjeros en el país.

"Hoy tuve un desayuno con 56 top ejecutivos de empresas norteamericanas y de otros países, interesados en Panamá", afirmó. "Hay mucho pasado en temas de economía. Inversión y compromiso de su parte".

El presidente insistió en que esta estrategia es vital para generar empleos y atraer nuevos negocios, a pesar de que algunos críticos la tachan de "gasto innecesario".

"Un país necesita inversión para generar empleo y atraer negocios", respondió el mandatario ante las críticas sobre el costo de estos eventos. "Sentado yo en la presidencia de la República sin hacer nada, nadie va a saber qué está pasando en Panamá".

El presidente también se refirió al rol de los jóvenes panameños y los artistas nacionales en estos eventos. Mencionó la participación de talentos locales como Samy y Sandra Sandoval, afirmando que el objetivo es darles una "oportunidad de divertirse sanamente y de ver a figuras nacionales que han surgido a punta de un trabajo digno y de su talento".

Con el telón de los Premios Juventud ya bajado, la pregunta que queda en el aire es si este tipo de alianzas logrará cimentar la proyección de Panamá como una potencia en el escenario internacional, o si simplemente serán eventos de farándula con un costo muy alto.



