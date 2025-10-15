Mulino entrega viviendas y pone en marcha plan de vías en Aguadulce

El presidente de la República, José Raúl Mulino, entregó este miércoles esperadas soluciones habitacionales y dio la orden de proceder del plan de rehabilitación vial en beneficio de la población del distrito de Aguadulce, en la provincia de Coclé.

El mandatario entregó las primeras 56 casas del proyecto 19 de Octubre, ubicado en el corregimiento de Barrios Unidos, a sus felices beneficiarios durante un acto público celebrado en el salón de eventos de Importadora Americana. Más de 250 personas de todas las edades se benefician con esta primera entrega. En total, la urbanización ofrecerá 181 viviendas para unas 905 personas.

El presidente destacó que esta es otra obra que su administración retoma tras haber sido abandonada por gobiernos anteriores.

“La casa propia es una demanda de muchos panameños, y ver ese abandono mientras se paga un alquiler es molesto; duele ver una actitud así ante la necesidad... Espero ser el presidente que da un paso en el sentido de que todo lo que se empieza se termine, independientemente de quién ocupe la silla presidencial”, manifestó Mulino.

Las casas constan de dos recámaras, baño, sala-comedor, cocina, lavandería, portal y rampa de acceso para personas con discapacidad.

Este proyecto, a cargo de la empresa R y N, se desarrolla en un terreno de seis hectáreas. Los nuevos residentes contarán con acceso a agua potable y otros servicios básicos.

La urbanización también incluirá dos lotes para área comercial, una cancha deportiva, dos parques recreativos para niños, calles de hormigón, una Infoplaza y una planta de tratamiento.

Las familias beneficiadas con estas viviendas fueron evaluadas por personal del Ministerio de Desarrollo Social, a fin de confirmar la necesidad de una solución habitacional.

Gran rehabilitación de calles internas

En el mismo acto, el presidente Mulino, acompañado del ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, anunció el inicio del proyecto de rehabilitación de 106 calles internas en el distrito de Aguadulce, que totalizan 29.7 kilómetros.

La obra fue adjudicada al Consorcio Aguadulce (Constructora Meco, S.A. y Constructora Meco Panamá, S.A.). El contrato tiene un monto de B/.10,335,905.28 y deberá ejecutarse en un plazo de 540 días calendario, con un periodo adicional de 36 meses de mantenimiento.

El acto contó, además, con la presencia del ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Jaime Jované; el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera; el gobernador de Coclé, Irving González, y el alcalde Cristian Eccles.

Avances en proyectos de salud, energía y agua potable

Además de estas obras, el presidente Mulino destacó el impulso de importantes proyectos para la provincia de Coclé.

“En salud vamos con paso firme en la construcción del nuevo Hospital Aquilino Tejeira, una inversión de B/.214 millones, con un avance de más del 73 %”, detalló.

Este hospital beneficiará a más de 180 mil personas de toda la provincia y contará con 256 camas, 39 consultorios, 6 quirófanos, 6 unidades de cuidados intensivos y servicios modernos, lo que reducirá la necesidad de viajar a la capital para recibir atención médica.

En materia de electricidad, mediante el Programa de Acceso Universal a la Energía, el Gobierno ha llevado soluciones a comunidades de Natá, Antón, Penonomé, La Pintada, Olá y San Pedro.

“Son tres proyectos simultáneos con una inversión de más de B/.8.6 millones, beneficiando a más de 8 mil panameños”, recalcó Mulino.

En cuanto a agua potable, destacó obras de infraestructura hídrica por más de B/.42 millones, que beneficiarán a decenas de miles de familias en Coclé.

Estas obras contemplan la rehabilitación y modernización de las plantas potabilizadoras de Penonomé, Capellanía (Aguadulce), Natá y San Carlos. Todas estas instalaciones presentan deficiencias operativas tras años de deterioro y falta de mantenimiento, por lo que su recuperación es fundamental para mejorar la calidad y continuidad del servicio.

El contrato para los estudios, diseños, obras de rehabilitación, operación y mantenimiento fue adjudicado al Consorcio Operador WP (BTD Proyectos 12, S.A. y Acciona Agua, S.A.).

Una vez se emita la orden de proceder, se estima que las obras inicien durante los primeros meses de 2026, con una duración total de 48 meses y una fecha estimada de finalización en diciembre de 2029.

Con esta inversión se beneficiarán unas 100 mil personas, de las cuales 87 mil son residentes en Coclé.

También avanza la rehabilitación de la planta potabilizadora de Farallón, a cargo de la empresa Cox Energy, S.A.. Con una inversión de B/.3.6 millones, este proyecto beneficiará a 2,554 residentes y a miles de turistas que visitan los hoteles de la zona.