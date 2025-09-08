Mulino les dice a empresas japonesas que Panamá es su mejor opción

Ante más de 300 empresarios y diplomáticos de la región de Osaka, en Japón, el presidente de la República, José Raúl Mulino, reiteró que Panamá es la mejor opción de entrada a Suramérica para las empresas japonesas y que, además, ofrece a las compañías de ese país un punto de entrada privilegiado a América Latina y el Caribe.

“Japón ha demostrado visión y compromiso al invertir en nuestro país. Ahora queremos dar el siguiente paso: atraer más empresas japonesas para que no solo exporten a través de Panamá, sino que produzcan, innoven y generen empleo directamente en nuestro territorio, consolidando así a Panamá como el socio estratégico natural de Japón en América Latina”, manifestó Mulino en su discurso, con el que se despidió de la gira por la tercera economía más grande del mundo.

El presidente destacó que desde las costas panameñas las empresas niponas pueden llegar a mercados que suman más de 320 millones de consumidores. “Somos su puerta de entrada. Nuestro país se asoció al Mercado Común del Sur, integrado por Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay. Somos la mejor opción para potenciar el comercio con este gigante bloque comercial”, reiteró.

Mulino también se refirió a la participación de Panamá en la Expo de Osaka y el futuro de la energía limpia.

“Nos llena de orgullo participar junto a Japón y el mundo en Expo Osaka 2025; ha sido un espacio único para mostrar las oportunidades que ofrece Panamá como país de conexión global, centro logístico de clase mundial y ejemplo de sostenibilidad”, sostuvo Mulino ante empresarios japoneses.

En cuanto a energía limpia y resiliencia climática, el presidente afirmó que Panamá está comprometida con convertirse en un referente regional en energías renovables y economía verde. “Aspiramos a aprender de la experiencia japonesa en manejo de residuos sólidos, transporte sostenible y tecnologías de captura de carbono”, aseguró.

Durante el acto, participó el vicegobernador de Osaka, Yamaguchi Nobuhiko, quien resaltó la relación de más de 120 años entre ambas naciones.

“Su país está avanzando, incentivando y tomando medidas innovadoras para emitir el mensaje de protección al medioambiente”, dijo Nobuhiko en sus palabras al presidente de Panamá, y mencionó la importancia de los acuerdos firmados por las cámaras de comercio de ambos países y el acuerdo entre la AMP y dos empresas marítimas niponas.