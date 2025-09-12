Mulino: ‘No podemos en este momento dar el corredor gratis a nadie’

El presidente José Raúl Mulino explicó que la deuda por la compra de los corredores aún no se ha terminado de pagar; por lo tanto, el cobro para su paso se mantiene hasta que las finanzas del Estado se estabilicen.

“Los corredores no se han terminado de pagar y, por supuesto, esa es una deuda que debemos manejar en el tiempo para poder pagarla. Tenemos que maniobrar dentro de la estrechez fiscal para cumplir nuestras obligaciones. El corredor no está pagado y está lejos de poder pagarse, y las extensiones son sumas importantes de dinero. “No podemos en este momento dar el corredor gratis a nadie”, dijo.

A destacar que el Consejo de Gabinete autorizó el pasado martes al Ministerio de Obras Públicas a suscribir la Adenda No. 12 al Contrato n.º 98, extendiendo por 30 años la concesión del Corredor Norte, actualmente operado por la sociedad ENA Norte, S.A.

El nuevo plazo de la concesión se prolongará hasta el 15 de marzo de 2058, unificando la fecha de vencimiento de todos los tramos bajo administración de Ena Norte, S.A. o hasta que la concesionaria recupere el monto total recuperable.