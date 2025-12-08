Mulino promete no ceder hasta que asuma el gobierno electo de Venezuela

El presidente José Raúl Mulino dijo en Noruega que Panamá no retroceder ni un centímetro hasta lograr que el gobierno electo de Venezuela tome las riendas del poder.



Mulino, sostuvo un encuentro con los familiares de la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, quienes ya se encuentran en la ciudad de Oslo, Noruega, para la ceremonia oficial de entrega del galardón del Premio Nobel de la Paz el próximo miércoles.



“Aquí estoy acompañándola", dijo Mulino a Corina de Machado y Clara Machado, la madre y la hermana de la premio Noble de la Paz 2025.



En ese encuentro Mulino indicó que "las actas que confirman el triunfo arrollador de Edmundo González Urrutia y María Corina las tenemos en Panamá”.

Las palabras del mandatario panameño se dieron en medio de la antesala al Premio Nobel de la Paz 2025, reconocimiento que recibirá María Corina en Oslo, Noruega, por su resistencia y liderazgo político.



El resultado que —según Mulino— ya está escrito y certificado en actas que reposan en suelo panameño, lejos del control del régimen.

Panamá —dijo Mulino— seguirá allí, firme, sin pausar un paso.



Un apoyo clave

Tanto la madre como la hermana de Machado, reconocieron la importancia del apoyo “clave” que le ha brindado el presidente Mulino y el pueblo de Panamá, en defensa del restablecimiento de la democracia en Venezuela.

"Él contará con nuestra gratitud personal y la de un país entero, porque sin la solidaridad de los países hermanos y de hombres íntegros y comprometidos con las causas democráticas como el presidente Mulino, no pudiéramos estar aquí hoy, y eso lo sabemos”, manifestó Clara.

Aseguró estar profundamente agradecida de que hombres como Mulino que nos hayan ayudado, para "alcanzar la libertad que estamos muy pronto a alcanzar. Venezuela siempre llevará eso en su corazón, con una deuda infinita de lo que ha hecho por nosotros”.

El agradecimiento lo hicieron extensivo al pueblo de Panamá “por estar con nosotros, por abrirnos las puertas a tantos venezolanos, pero sobre todo por acompañarnos en esta lucha, por creer en la lucha ciudadana”, expresó la hermana de la ya designada Premio Nobel de la Paz 2025.

También se refirió a la importancia para ella del premio que recibirá su hija el próximo miércoles. “Son tantas las veces que María Corina ha salido por toda Venezuela, montada arriba de un camión, con el pecho al aire, y yo viéndola por televisión, decía: ¡Jesús mío, protégela! Era muy fácil un atentado exitoso contra ella”, narró Corina de Machado.

Por su parte, el presidente Mulino, junto a la Primera Dama, Maricel Cohen de Mulino, reiteró frente a los familiares de María Corina Machado todo su apoyo en su lucha por restablecer la democracia en Venezuela.