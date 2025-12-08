Nacional - 08/12/25 - 01:51 PM

Naviferias del IMA llegan a Veraguas, mañana

Durante este periódo más de 130 mil familias con su jamón asegurado para diciembre.

 

Por: Redacción / Crítica -

Mañana martes se reanudan las Navi Ferias del IMA, ese recorrido masivo que ya lleva más de 50 comunidades visitadas en apenas 5 días.

“Estamos cumpliendo y así lo haremos hasta el final”, dijo Nilo Murillo Robles

“Nuestro equipo ha funcionado como un compromiso”, volvió a insistir el director.

El programa arrancó el 2 de diciembre, con una meta grande y concreta: repartir 500 mil cajas a $15.00, cada una con jamón y otros productos.
 

PROGRAMACIÓN COMPLETA PARA LO QUE VIENE

Semana 2 (9-12 dic)

  • 9 dic: Veraguas (Calobre, San Francisco, Santa Fe, La Mesa, Cañazas).
  • 10 dic:
    • Chiriquí: David
    • Colón: Barrio Sur, San Juan, Buena Vista
    • Darién: Yaviza, Metetí, Santa Fe
  • 11 dic: Veraguas (Atalaya, Santiago, Omar Torrijos)
  • 12 dic:
    • Panamá Oeste: San Carlos
    • Veraguas: Montijo, Isla Gobernadora, Llano Cativá-Mariato, Quebro

Semana 3 (15-19 dic)

  • 15 dic: Panamá (Chilibre, Alcalde Díaz); Panamá Oeste (Chame)
  • 16 dic:
    • Colón: Nombre de Dios, Palenque, María Chiquita, Portobelo
    • Bocas del Toro: Guabito
    • Panamá: Juan Díaz (Frigo/San Antonio)
  • 17 dic: Mateo Iturralde – Pan de Azúcar
  • 18 dic: Pacora, Tocumen, Arraiján, Hato Montaña
  • 19 dic: Gobernación (Panamá)

Semana 4 (23-24 dic)

  • 23 dic: Comarca Emberá-Wounaan (Lajas Blancas), Ngäbe-Buglé (Pueblo Nuevo, Kankintú)
  • 24 dic: Ngäbe-Buglé (Kusapín, Santa Catalina)

🧾 Para comprar solo necesitas:

  • Cédula
  • $15.00 en efectivo
  • Bolsa reutilizable

 

 

