Naviferias del IMA llegan a Veraguas, mañana
Durante este periódo más de 130 mil familias con su jamón asegurado para diciembre.
Mañana martes se reanudan las Navi Ferias del IMA, ese recorrido masivo que ya lleva más de 50 comunidades visitadas en apenas 5 días.
“Estamos cumpliendo y así lo haremos hasta el final”, dijo Nilo Murillo Robles
“Nuestro equipo ha funcionado como un compromiso”, volvió a insistir el director.
El programa arrancó el 2 de diciembre, con una meta grande y concreta: repartir 500 mil cajas a $15.00, cada una con jamón y otros productos.
PROGRAMACIÓN COMPLETA PARA LO QUE VIENE
Semana 2 (9-12 dic)
- 9 dic: Veraguas (Calobre, San Francisco, Santa Fe, La Mesa, Cañazas).
- 10 dic:
- Chiriquí: David
- Colón: Barrio Sur, San Juan, Buena Vista
- Darién: Yaviza, Metetí, Santa Fe
- 11 dic: Veraguas (Atalaya, Santiago, Omar Torrijos)
- 12 dic:
- Panamá Oeste: San Carlos
- Veraguas: Montijo, Isla Gobernadora, Llano Cativá-Mariato, Quebro
Semana 3 (15-19 dic)
- 15 dic: Panamá (Chilibre, Alcalde Díaz); Panamá Oeste (Chame)
- 16 dic:
- Colón: Nombre de Dios, Palenque, María Chiquita, Portobelo
- Bocas del Toro: Guabito
- Panamá: Juan Díaz (Frigo/San Antonio)
- 17 dic: Mateo Iturralde – Pan de Azúcar
- 18 dic: Pacora, Tocumen, Arraiján, Hato Montaña
- 19 dic: Gobernación (Panamá)
Semana 4 (23-24 dic)
- 23 dic: Comarca Emberá-Wounaan (Lajas Blancas), Ngäbe-Buglé (Pueblo Nuevo, Kankintú)
- 24 dic: Ngäbe-Buglé (Kusapín, Santa Catalina)
🧾 Para comprar solo necesitas:
- Cédula
- $15.00 en efectivo
- Bolsa reutilizable