Scotiabank cambia de piel en Panamá y ahora se llama Banco Davivienda

El sistema financiero panameño marca hoy un cambio trascendental con la integración formal de Scotiabank en Panamá a Banco Davivienda.

A partir de esta fecha, la entidad adopta plenamente la operación, estructura y oferta de Davivienda Group, consolidando una etapa que amplía el alcance de servicios bancarios personales, empresariales y corporativos en el país.

De acuerdo con el anuncio oficial, los clientes acceden desde este momento a una plataforma operativa reforzada con mayor red de cajeros, más puntos de atención y un portafolio de productos ampliado.

La entidad confirmó que todas las cuentas, tarjetas, trámites y canales —presenciales y digitales— se mantienen en funcionamiento regular, sin necesidad de gestiones adicionales por parte de los usuarios.

En este proceso, la Junta Directiva nombró a Joanna Crooks como nueva presidenta ejecutiva de Banco Davivienda Panamá.

Con más de 19 años de experiencia en banca internacional y trayectoria en la región centroamericana y caribeña, Crooks asume el liderazgo de esta nueva etapa institucional.

Durante la presentación pública señaló que el objetivo es continuar consolidando un servicio financiero responsable, cercano y alineado a las necesidades del mercado panameño.

La integración de operaciones forma parte de un movimiento regional en el que Davivienda también asumió las unidades de Scotiabank en Costa Rica y Colombia.

Como resultado, el grupo financiero alcanza más de 29 millones de clientes y activos superiores a los 60 mil millones de dólares, lo que representa un crecimiento aproximado del 37%. La distribución de activos queda fijada en 70% para Colombia y 30% para Centroamérica.

Otro componente relevante del proceso es la inversión realizada por la Corporación Financiera Internacional (IFC), que adquirió el 7,09% de Holding Davivienda Internacional S.A., por un monto de 150 millones de dólares.

Este aporte busca fortalecer las operaciones en Centroamérica y promover el financiamiento sostenible, con atención especial en pequeñas y medianas empresas lideradas por mujeres, así como en proyectos climáticos.

Beneficios directos para los clientes en Panamá

La entidad detalló algunas mejoras ya disponibles para usuarios personales y empresariales:

Red extendida de ATM y sucursales.

y sucursales. Portafolio ampliado de tarjetas de crédito con beneficios comerciales .

. Servicios corporativos con mayor capacidad de alcance internacional .

. Tarjeta de débito Pyme con 0% de comisiones por 90 días para nuevas afiliaciones.

con 0% de comisiones por 90 días para nuevas afiliaciones. Transferencias regionales gratuitas y facilidades para manejo de nómina.

Unidad especializada de wealth management para gestión patrimonial.

Con la incorporación definitiva de la marca Davivienda en el país, Panamá suma un actor financiero de mayor escala regional, con estructura reforzada, mayor liquidez y nuevas capacidades operativas.

Se oficializa así un capítulo relevante para el sector bancario nacional, con impacto directo en competitividad, oferta de productos y proyección estratégica de servicios financieros para los próximos años.