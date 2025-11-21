Mulino trabaja en crear una ‘ley antimafia’

El presidente José Raúl Mulino anunció este jueves que trabaja en la creación de una “ley antimafia”, inspirada en las normativas de Estados Unidos y Europa, con el objetivo de fortalecer la lucha contra el crimen organizado y las infraestructuras mafiosas.

Durante su conferencia semanal, el mandatario explicó que recopilando información y asesoría de Francia, Italia y Estados Unidos, cuyas leyes han demostrado ser efectivas para desmantelar organizaciones delictivas.

“Estoy tratando de ver y conseguir la información y el asesoramiento de gobiernos como los Estados Unidos, Francia e Italia para crear en Panamá una ley antimafia similar a la que los Estados Unidos implementó con el RICO”, expresó Mulino.

Además, dijo que es necesario fortalecer el marco legal panameño para afrontar el crimen organizado moderno.

Afirmó que las leyes actuales son “insuficientes y desactualizadas”.

En tanto, cuestionó las decisiones recientes de los jueces de garantías y el Órgano Judicional, que otorgan arresto domiciliario a personas vinculadas a actividades criminales, como narcotráfico y pandillerismo.

"O trabajamos todos en la misma dirección o nos vamos a sacar un ojo. Esa batalla contra las pandillas, el narcotráfico y el crimen organizado no puede tener flexibilidad con estos maleantes condenados", manifestó.

Por lo que pidió más compromiso por parte del Órgano Judicial.

"La lucha contra el narcotráfico y la delincuencia no puede ser tarea solo de las fuerzas de seguridad; también necesitamos el compromiso de la sociedad y respaldo del sistema judicial", añadió.

Por otro lado, Mulino dijo que no descarta presentar una normativa relacionada con la ley de extinción de dominio, pero únicamente si se trata de una “buena ley técnica” y no de una legislación defectuosa como se intentó aprobar en las legislaturas anteriores.

El mandatario recordó que su oposición a la ley presentada en el pasado quinquenio, la cual, dijo, contenía "graves distorsiones" y representaba un riesgo de ser utilizada con fines políticos.

Además, señaló que se debe dotar de mayor agilidad a la entidad encargada del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de administrar los bienes cautelados en los casos de corrupción.