Mulino: Tumbar el monumento es un acto “imperdonable de irracionalidad”

El presidente José Raúl Mulino calificó de barbaridad e injustificable la decisión de la alcaldesa de Arraiján, Stfany Peñalba de demoler de manera sorpresiva y nocturna del monumento en honor a la comunidad china en Panamá, ubicado en el mirador del Puente de las Américas,

El mandatario apuntó directamente a la alcaldesa de Arraiján, Stefany Dayan Peñalba, y aseguró que “no hay justificación alguna” para derribar una estructura con tanto peso histórico y simbólico.

Mulino fue más allá y sentenció que se trata de un acto “imperdonable de irracionalidad”.

Para el presidente, el tema no es menor. Recordó que la comunidad china tiene generaciones enteras sembradas en Panamá, aportando al comercio, a la cultura y al crecimiento del país, y dejó claro que merecen respeto, no decisiones tomadas a oscuras.

Mulino pidió que una investigación inmediata para esclarecer lo ocurrido.

Mientras tanto, en redes sociales el malestar creció como espuma. Videos mostrando maquinaria pesada tumbando el monumento en plena noche circularon sin freno, generando indignación entre ciudadanos, líderes sociales y miembros de la comunidad china.

La tensión subió aún más cuando al lugar llegó la embajadora de China en Panamá, Xu Xueyuan, acompañada de miembros de la Asociación China en Panamá, algunos de los cuales recogieron escombros del monumento como símbolo del golpe recibido.



La Cancillería de la República, en un comunicado oficial, lamenta profundamente “que una actuación de carácter administrativo haya generado sentimientos de agravio e incomprensión hacia una comunidad que forma parte del tejido social, económico y cultural de Panamá”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores muestra su disposición a “acompañar y promover, en coordinación con las autoridades nacionales y la comunidad chino-panameña, la identificación de un nuevo lugar adecuado donde se pueda honrar y preservar el legado histórico y cultural de China”.