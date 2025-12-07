Mulino visita bazar y resalta el talento de privados de libertad en reinserción

El presidente José Raúl Mulino, acompañado de la Primera Dama, visitó este sábado el bazar “Los Retazos Tienen Magia”, una vitrina instalada en la Casa Club del Parque Omar para exponer artículos elaborados por personas privadas de libertad dentro de programas de reinserción social del Ministerio de Gobierno.

Durante el recorrido, el mandatario observó de primera mano los productos creados en los talleres de industrialización, resaltando la calidad de las piezas y el trabajo técnico detrás de cada una. Mulino destacó que estas iniciativas permiten desarrollar habilidades que facilitan la integración laboral una vez que las personas recuperan su libertad.

El presidente también compartió con asistentes al evento y presenció la presentación del Coro Vive María, conformado por mujeres del Centro Femenino, quienes interpretaron piezas como parte del programa cultural penitenciario.

En declaraciones ofrecidas en el lugar, Mulino envió un mensaje directo a los reclusos participantes de los talleres, recordándoles que “todo pasa” y que mantener la disciplina y la esperanza es clave para continuar su proceso de transformación. Afirmó además que “vale la pena seguir trabajando por ustedes y por todo lo que estamos viendo en este bazar”, al referirse a la calidad del trabajo expuesto.

El mandatario aprovechó también la actividad para felicitar a las madres panameñas en su día, destacando su rol en la construcción social y la importancia de su aporte en los procesos de reinserción familiar y comunitaria.

La actividad reafirma el interés del Gobierno Nacional en impulsar políticas que promuevan segundas oportunidades, fortalezcan los programas productivos dentro del sistema penitenciario y sirvan como plataforma para visibilizar resultados concretos del trabajo realizado por los privados de libertad.