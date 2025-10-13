No hay certeza de que llamadas de estafas vengan desde las cárceles

Una queja recurrente de los residentes de Panamá Este es que ellos no tienen señal en sus teléfonos celulares, pero los reclusos de las cárceles del área hacen llamadas para estafar a los panameños.

Sin embargo, la ministra de Gobierno Dinoska Montalvo deslizó que quizá no sean los presos los que hacen esas llamadas, sino los vecinos cercanos al perímetro de las cárceles.

Montalvo recordó que muchas de esas personas son invasores de terrenos del Estado, y lamentó que en administraciones anteriores no se hiciera el trabajo; esta inacción, dijo, tiene consecuencias.

"Esas personas que están invadiendo propiedades del Estado, se me pegan y ellos sí tienen señal. Entonces, a veces es un poquito complicado ver si de verdad la llamada está viniendo directamente dentro de los centros o de la población que está al lado, que es la que también me manda los drones dentro de la cárcel", expresó la ministra.

Añadió que en este momento no se puede judicializar a las personas que invaden con drones los centros penitenciarios.