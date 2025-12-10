Noruega reconoce a Panamá por su apoyo en paz y control marítimo

El Canciller de Panamá, Javier Martínez, se reunió hoy con su homólogo de Noruega, Espen Barth Eide, quien agradeció el apoyo del país canalero en la regulación de buques petroleros y en su firme posición a favor de la paz mundial, destacando la labor de Panamá como aliado clave en los escenarios internacionales.

El representante de Noruega también destacó la importancia de la visita del Presidente José Raúl Mulino a Oslo, en el marco del Premio Nobel de la Paz 2025 otorgado a la venezolana María Corina Machado, señalando que esta acción reafirma el compromiso de Panamá con la democracia y el derecho internacional.

Además, ambos Cancilleres coincidieron en la necesidad de proteger el medio ambiente y los océanos, y promover un crecimiento económico sostenible. Eide aprovechó la oportunidad para anunciar que Noruega busca estrechar lazos de inversión con Panamá, incluyendo proyectos públicos y del Canal de Panamá, así como su participación en eventos próximos como el Foro Económico 2026, el bicentenario del Congreso Anfictiónico y la Asamblea de la OEA.

Este acercamiento refuerza la alianza estratégica entre ambos países y destaca el papel de Panamá como actor clave en la estabilidad regional y global.