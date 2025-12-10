Nacional - 10/12/25 - 12:00 AM

Imponen multa por incumplimiento del servicio de recolección de desechos en La Chorrera

Por: Eric Montenegro Provincias.pa@epasa.com -

Siete multas de entre $500 y $1,000 han sido aplicadas por el municipio de La Chorrera a la empresa Veolia Panamá, debido al incumplimiento del servicio de recolección de desechos en diversos sitios del distrito.

Las multas fueron impuestas tras recibir la interventoría municipal varias denuncias ciudadanas por la deficiente prestación del servicio de recolección de residuos domiciliarios.

Roberto Lee, secretario general de la alcaldía de La Chorrera, afirmó que las denuncias y multas ya fueron puestas en conocimiento de la empresa Veolia Panamá.

Aunque no especificó el tiempo, agregó que la empresa debe acudir a efectuar el pago de las siete multas impuestas.

Lee también admitió que la empresa ha realizado esfuerzos para reducir los tiempos de recolección de residuos en las barriadas.

En noviembre de 2025, la empresa de aseo alquiló camiones compactadores para cumplir con los horarios de recolección y evitar la formación de “pataconcitos” en áreas de servidumbre pública.

Te puede interesar

Más de 400 madres celebran su día en el parque de Santa Ana

Más de 400 madres celebran su día en el parque de Santa Ana

 Diciembre 09, 2025
Mulino recibe respaldo político en Oslo por su postura democrática

Mulino recibe respaldo político en Oslo por su postura democrática

 Diciembre 09, 2025
Martinelli cuestiona estructura mediática y recuerda impacto de Panama Papers

Martinelli cuestiona estructura mediática y recuerda impacto de Panama Papers

 Diciembre 09, 2025
Mulino: Venezuela marcará el día que un pueblo se liberó de un tirano

Mulino: Venezuela marcará el día que un pueblo se liberó de un tirano

 Diciembre 09, 2025
PRD advierte sobre “juicios mediáticos” en procesos contra políticos

PRD advierte sobre “juicios mediáticos” en procesos contra políticos

 Diciembre 09, 2025

Agregó que en algunos sectores de La Chorrera aún persiste una deficiente recolección de desechos por parte de la empresa.

La empresa Veolia Panamá confirmó que ya fue notificada por parte del municipio de las multas impuestas.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Doble tragedia en el Día de las Madres en Bique

Doble tragedia en el Día de las Madres en Bique
Ejecutan a joven en tiroteo pandilleril en "El Pentágono" de Santa Ana

Ejecutan a joven en tiroteo pandilleril en "El Pentágono" de Santa Ana
Le caen a Héctor Brands. Aprehendido por presuntas irregularidades millonarias

Le caen a Héctor Brands. Aprehendido por presuntas irregularidades millonarias

Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Sicario asesina a joven de un tiro en la cara en Curundú

Sicario asesina a joven de un tiro en la cara en Curundú