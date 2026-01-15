ODEBRECHT: DEFENSA DE ‘El LOCO’ REITERA VIOLACIÓN DE DERECHOS

La audiencia del caso Odebrecht avanzó este jueves con la finalización de la lectura del auto de llamamiento a juicio y el inicio de la presentación de pruebas por parte del Ministerio Público, en medio de fuertes reclamos de los abogados defensores por la incorporación de pruebas consideradas extraordinarias.

Durante la jornada, las defensas insistieron en que el material probatorio presentado por la Fiscalía no fue puesto a disposición oportunamente y no consta formalmente dentro del expediente judicial, lo que —según alegan— vulnera el derecho a la defensa y el principio de contradicción.

En ese contexto, el abogado Carlos Carrillo afirmó que a su defendido, el expresidente Ricardo Martinelli, se le han violado sus derechos fundamentales, y aseguró que no existe vínculo alguno con actos de blanqueo de capitales ni con actividades ilícitas.

Carrillo explicó que la investigación contra Martinelli se sustenta en donaciones recibidas durante la campaña política de 2008 y 2009, es decir, antes de asumir la Presidencia de la República.

“Lo desleal fue que el Ministerio Público callara que Brasil había anulado todo lo derivado de las pruebas de Drousys y My Little Web, y aun así mantuvieran estas acusaciones”, enfatizó el jurista.

Jueza concede plazo a las defensas

Ante los cuestionamientos reiterados por varios abogados, la jueza Baloisa Marquínez decidió otorgar un plazo de tres días hábiles a las defensas para que puedan revisar de manera íntegra el material probatorio objetado.

La decisión se produjo tras un intercambio en sala, en el que los abogados insistieron en que toda prueba debe ser conocida oportunamente para garantizar el principio de contradicción y el debido proceso.

La juzgadora estableció que, una vez vencido el término concedido, las defensas podrán presentar observaciones y solicitudes sobre la pertinencia y legalidad de dichas pruebas, lo que determinará si estas se mantienen o no dentro del proceso penal.

Pruebas internacionales y receso

Por su parte, la fiscal Ruth Morcillo presentó a los abogados defensores nuevo material probatorio proveniente de asistencias judiciales internacionales, principalmente de Perú y Andorra, el cual —según la Fiscalía— resulta relevante para sustentar la acusación.

La jueza Marquínez informó que el Ministerio Público facilitará las pruebas en formato digital, por lo que los abogados interesados deberán acudir a la Secretaría del Tribunal con dispositivos de almacenamiento.

Aunque permitió que la Fiscalía iniciara la aducción de pruebas y que estas se corrieran a traslado de manera progresiva, decretó un receso de tres días —viernes, lunes y martes— para garantizar que las defensas puedan analizar adecuadamente el material.

La audiencia se reanudará el miércoles 21 de enero, a las 8:00 a.m., momento en el que los abogados defensores podrán plantear formalmente sus observaciones.