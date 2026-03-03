Nacional - 03/3/26 - 09:53 AM

¡Suda Panamá! 42 grados y la ciudad parece un horno

El IMHPA advierte que la combinación de calor y humedad eleva la percepción del calor tanto de día como de noche, generando riesgos de golpe de calor, agotamiento y calambres.

 

Panamá vive un golpe de calor que no da tregua. El país está bajo alerta de calor, con temperaturas que alcanzan los 37 grados Celsius, y una sensación térmica que puede llegar a 42 grados según el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA). La advertencia se mantendrá vigente hasta el próximo viernes.

El IMHPA advierte que la combinación de calor y humedad eleva la percepción del calor tanto de día como de noche, generando riesgos de golpe de calor, agotamiento y calambres. 

Durante las horas de sol fuerte, entre las 10:00 a.m. y las 4:00 p.m., se recomienda evitar la exposición directa al sol, especialmente en áreas urbanas y rurales con poca sombra.

Además, los índices de radiación UV se mantienen altos, por lo que el organismo enfatiza la necesidad de proteger la piel y mantenerse hidratado. 

En la jornada, las temperaturas oscilarán entre 31 y 37 grados, con humedad relativa del aire entre 65 % y 82 %, aumentando la sensación de calor hasta los 42 grados Celsius.

Este fenómeno se da en plena temporada seca de Panamá, que comenzó en diciembre y se extenderá hasta abril, antes de dar paso a la temporada lluviosa en mayo. 

El llamado de las autoridades es claro: cuidar la salud, evitar esfuerzos físicos prolongados y prevenir insolación durante estos días de calor extremo.

