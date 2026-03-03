Nacional - 03/3/26 - 09:27 AM

Panamá exige garantías tras detención de 10 panameños en Cuba

Las autoridades cubanas informaron que la investigación aún está en sus fases iniciales y será remitida a las fiscalías correspondientes.

 

Por: Redacción / Critica -

Tras la detención ayer de varios panameños en La Habana, el Gobierno de Panamá emitió un comunicado asegurando que sigue de cerca el caso. La embajada en Cuba ha realizado gestiones ante las autoridades locales para proteger la integridad física de los detenidos y velar por el respeto a sus derechos legales.

Las autoridades cubanas informaron que la investigación aún está en sus fases iniciales y será remitida a las fiscalías correspondientes

Panamá pidió acceso consular constante y garantías de que se cumpla el debido proceso, buscando que los ciudadanos tengan trato justo durante toda la investigación.

El gobierno panameño reafirmó su compromiso de actuar con responsabilidad y firmeza, defendiendo a sus ciudadanos mientras respeta la soberanía cubana, y confirmó que seguirá informando a las familias y ofreciendo toda la asistencia consular necesaria.

Te puede interesar

¡Suda Panamá! 42 grados y la ciudad parece un horno

¡Suda Panamá! 42 grados y la ciudad parece un horno

Marzo 03, 2026
Panamá exige garantías tras detención de 10 panameños en Cuba

Panamá exige garantías tras detención de 10 panameños en Cuba

Marzo 03, 2026
Coclé abre el diálogo sobre empleo, economía y el futuro de Cobre Panamá

Coclé abre el diálogo sobre empleo, economía y el futuro de Cobre Panamá

 Marzo 03, 2026
Annette Planells reaparece tras escándalo de extorsión

Annette Planells reaparece tras escándalo de extorsión

 Marzo 03, 2026
El Canal, con el ojo puesto en la guerra de Medio Oriente

El Canal, con el ojo puesto en la guerra de Medio Oriente

 Marzo 03, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Intervino para salvar a su tía y murió apuñalado por la pareja de ella

Intervino para salvar a su tía y murió apuñalado por la pareja de ella
Tragedia: muere menor en monta de toros en Herrera

Tragedia: muere menor en monta de toros en Herrera
Llegaron tirando bala y dejaron 9 tendidos en multifamiliares; 3 graves

Llegaron tirando bala y dejaron 9 tendidos en multifamiliares; 3 graves
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Encuentran a suegro de exdiputado de Barú, muerto, amordazado y amarrado

Encuentran a suegro de exdiputado de Barú, muerto, amordazado y amarrado