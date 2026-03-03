Panamá exige garantías tras detención de 10 panameños en Cuba

Tras la detención ayer de varios panameños en La Habana, el Gobierno de Panamá emitió un comunicado asegurando que sigue de cerca el caso. La embajada en Cuba ha realizado gestiones ante las autoridades locales para proteger la integridad física de los detenidos y velar por el respeto a sus derechos legales.

Las autoridades cubanas informaron que la investigación aún está en sus fases iniciales y será remitida a las fiscalías correspondientes.

Panamá pidió acceso consular constante y garantías de que se cumpla el debido proceso, buscando que los ciudadanos tengan trato justo durante toda la investigación.

El gobierno panameño reafirmó su compromiso de actuar con responsabilidad y firmeza, defendiendo a sus ciudadanos mientras respeta la soberanía cubana, y confirmó que seguirá informando a las familias y ofreciendo toda la asistencia consular necesaria.