¡Otra vez cebolla! Interceptan cargamento ilegal en Chiriquí

Funcionarios de la Autoridad Nacional de Aduanas retuvieron un nuevo cargamento de cebolla morada y amarilla, presuntamente ingresado de forma irregular al país, en el puesto de control fronterizo de San Isidro, provincia de Chiriquí.

El producto era transportado en un camión con matrícula panameña, sin la documentación requerida ni el cumplimiento de las normas COPANIT, que regulan el etiquetado y la trazabilidad de productos agrícolas. Esta situación levantó sospechas sobre un posible caso de contrabando.

Inspectores aduaneros procedieron a intervenir el cargamento y trasladarlo a la sede de Aduanas en la ciudad de David, donde se iniciará la investigación correspondiente para determinar su procedencia y legalidad.

