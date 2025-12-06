Estación pluvial en Colón amanece lleno de basura

A pesar de los constantes esfuerzos de limpieza realizados por el Ministerio de Obras Públicas (MOP), la estación de bombeo ubicada en el Paseo Washington, en la ciudad de Colón, volvió a amanecer completamente llena de basura.

Esta situación, que se repite con frecuencia, pone en evidencia el impacto negativo de la inadecuada disposición de desechos en la comunidad.

Solo el pasado 2 de diciembre, cuadrillas del MOP retiraron varias toneladas de residuos en esta misma estación pluvial.

LEE TAMBIÉN: Muerto por accidente de tránsito en Colón

En esa ocasión, Elvin Ábrego, director provincial del MOP, advirtió que la acumulación de desechos compromete la operatividad de las bombas, que son esenciales para el manejo de aguas residuales y pluviales, en esta zona vulnerable a inundaciones.

A pesar de esto, la mala práctica de la población de arrojar basura en las calles continúa generando serios problemas, debido a que estos desechos terminan atrapados en la reja de cribado automático de la estación de bombeo.

Entre los desechos extraídos se encontraron botellas plásticas, maderas y diversos objetos que no solo afectan la infraestructura, sino que también ponen en riesgo la seguridad y el bienestar de los residentes.

Se utilizó un camión vactor para retirar nuevamente una gran cantidad de residuos, pero el MOP enfatiza que estas labores no serán efectivas sin la colaboración activa de la ciudadanía.