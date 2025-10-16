Pacientes de hemodiálisis vuelven a cerrar la carretera Panamá-Colón

Pacientes y familiares de hemodiálisis de la Caja de Seguro Social (CSS) en Colón volvieron a cerrar este jueves la carretera Transístmica Panamá-Colón, a la altura de la Policlínica Hugo Spadafora, en el sector de Coco Solo, en protesta por el reemplazo pendiente de la máquina de ósmosis, necesaria para sus tratamientos médicos.

Cristina Franklyn, una de las manifestantes, pidió la intervención del presidente de la República, José Raúl Mulino, para que se solucione este problema que afecta directamente a los pacientes de hemodiálisis de la provincia.

El cierre provocó un descomunal tranque vehicular para los conductores que se dirigían hacia la ciudad de Colón y las comunidades de las afueras de la urbe colonense.

Con llantas, conos de tránsito y pacientes en sillas de ruedas, los manifestantes procedieron a bloquear por completo todas las vías de la carretera.

Muchos conductores debieron desviarse hacia el corregimiento de Sabanitas e ingresar luego a la autopista Panamá-Colón para continuar su trayecto.

Días atrás, estos mismos pacientes y familiares ya habían cerrado la carretera, luego de que las autoridades se comprometieran a reemplazar la máquina de ósmosis, compromiso que —según denuncian— no se ha cumplido.